Déjà une LeBron James dépendance aux Lakers…

Dominés par les Nuggets lors de l’Opening Night avant de l’emporter face aux Suns jeudi, les Lakers soufflent le chaud et le froid en ce début de saison régulière. Mais au milieu des irrégularités, une constante se dégage : Los Angeles galère quand LeBron James n’est pas sur le parquet.

La LeBron James dépendance, c’est un sujet qui existe depuis quasiment l’arrivée du King en NBA en 2003. Deux décennies plus tard, il est toujours d’actualité.

Sur les deux premiers matchs des Lakers cette saison, James a joué 64 des 96 minutes de son équipe. Les chiffres de son équipe à l’efficacité ?

+20,6 avec James sur le terrain (en 64 minutes)

-52,9 avec James sur le banc (en 32 minutes)

Pour rappel, le net efficiency correspond à la différence entre l’efficacité offensive et défensive d’une équipe, qui sont calculées en prenant le nombre de points marqués/encaissés par match sur 100 possessions. On voit que les Lakers sont clairement meilleurs avec LeBron sur le terrain (sans blague), mais surtout qu’ils s’écroulent dès qu’il rejoint le banc. Et ça, c’est particulièrement alarmant, même si on est sur un échantillon limité.

En misant sur la continuité cet été tout en renforçant encore un peu plus le supporting cast autour de James et Anthony Davis, les Lakers veulent enlever de la pression à LeBron, bientôt âgé de 39 ans et dans sa 21e saison NBA. Le plan, c’est même de limiter ses minutes en saison régulière pour qu’il soit le plus en forme possible au moment des Playoffs, le King ayant connu pas mal de bobos ces dernières saisons. Sauf que ce plan, il ne marche pas trop pour l’instant.

“Le coach m’a demandé si je pouvais jouer tout le quart-temps, j’ai regardé le temps et le score et comment se déroulait le match, et c’était une décision facile à prendre. Je sais à quel point je travaille dur pour pouvoir jouer un quart-temps entier. Je comprends qu’on a un système en place, mais ce soir il fallait que je sorte des sentiers battus.” – LeBron James, après le match face aux Suns

Contre Phoenix jeudi soir, LeBron James a joué l’intégralité du quatrième quart-temps (35 minutes au total) pour porter les Lakers vers leur première victoire de la saison. L’occasion pour lui de rappeler à tout le monde qu’il reste le King. Mais sur une saison régulière longue de 82 matchs, il est clair que ses coéquipiers devront se bouger sans lui pour limiter cette dépendance. Anthony Davis devra être plus régulier, Austin Reaves devra se montrer plus inspiré qu’en ce début de saison, et le reste de l’équipe doit clairement step-up collectivement.

Cela commence dès ce dimanche à Sacramento, pour un gros choc de la division Pacifique.

