La nuit prochaine, les Suns vont jouer leur troisième match de la saison face à Utah, mais surtout le troisième sans leur Big Three Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal au complet. Autant dire que Phoenix ne commence pas sa saison sur les meilleures bases, mais ça n’inquiète pas KD pour autant.

Touché au pied, Devin Booker devrait rater son deuxième match consécutif ce samedi. Touché au dos, Bradley Beal n’a toujours pas joué la moindre minute depuis le début de la saison régulière. Pendant ce temps-là, Kevin Durant doit se débrouiller tout seul ou presque.

Vous l’avez compris, les débuts officiels du nouveau Big Three de Phoenix se font attendre. Et avec ça, ce sont les doutes exprimés en présaison sur l’état de santé du trio qui remontent. Mais aux yeux de Kevin Durant, les blessures représentent une fausse inquiétude (via sportskeeda).

“C’est un point d’interrogation pour toutes les équipes. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Vous respectez votre routine et vous faites ce qu’il faut pour préparer votre corps. Ces deux dernières années, je me suis blessé car quelqu’un est tombé sur ma jambe. Vous ne pouvez pas stopper ça. […] Je sais que les gens ont ces doutes (sur les Suns). Mais je pense surtout que les gens ne veulent pas qu’on finisse la saison (en bonne santé), pour être honnête. Chaque équipe peut dire : ‘Est-ce qu’on devrait s’inquiéter des blessures ?’ Chaque équipe peut dire ça.”

Sur le fond, KD a raison. Les blessures restent imprévisibles et peuvent toucher n’importe qui n’importe quand. Néanmoins, certain(e)s joueurs/équipes semblent plus concerné(e)s que d’autres à cause d’un historique déjà bien chargé. Et les Suns du trio Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal en font partie.

Juste pour rappel : Bradley Beal n’a pas dépassé les 60 matchs en saison régulière depuis 2019, idem pour KD, et Booker a connu des petits bobos relous (ischio, aine) ces deux dernières saisons. Sachant que les deux premiers ont en plus atteint voire assez largement dépassé la trentaine, c’est plutôt légitime de se poser des questions sur la capacité du trio à jouer suffisamment de matchs ensemble pour emmener Phoenix au sommet.

Kevin Durant to @Sportskeeda on health ?s on Suns' Big 3: "That is just people hoping, to be honest, that we don’t finish the season. Every team can say, ‘Shouldn’t you be worried about injuries?'" Durant on Beal, Booker & scoring approach post Achilles https://t.co/DB9YneGpIO

— Mark Medina (@MarkG_Medina) October 27, 2023

Kevin Durant l’a vécu à Brooklyn avec Kyrie Irving et James Harden : pour des raisons diverses et variées, le trio n’a quasiment pas pu jouer ensemble alors qu’il semblait destiné à tout écraser sur son passage. Comme les Nets à l’époque, les Suns ont le potentiel pour jouer le titre, mais pour ça ils doivent créer le maximum d’automatismes pour rivaliser avec des équipes – genre les Nuggets – qui se connaissent par cœur.

Les Cactus ont le temps, on n’est qu’au match 3 de la saison régulière, et ils ne veulent logiquement pas prendre de risque avec l’état de santé de leurs stars. Mais attention à ne pas faire “une Brooklyn” comme on dit dans le jargon…

__________

Source texte : sportskeeda