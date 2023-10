Cette nuit, Spurs et Rockets s’affrontaient avec comme fers de lance respectifs Victor Wembanyama et Jabari Smith Jr. Deux jeunes pleins d’avenir dans deux franchises rivales, le début d’une dualité qui va durer de longues années ?

Entre San Antonio et Houston, 2h50 de route et 197 miles. Une paille de trajet à l’échelle des États-Unis, et une rivalité est bien présente entre les deux équipes. Des franchises qui ont toutes deux connu le sommet de la NBA a plusieurs reprises et les périodes fastes. Aujourd’hui ? Les deux projets sportifs ont pris un nouveau départ. Depuis plusieurs années à Houston, depuis deux ans à San Antonio. Retour à la case départ pour récupérer un jeune plein de promesses afin de rêver à nouveau de grandeur. Les Fusées ont sélectionné Jabari Smith Jr l’an passé. Les Spurs ont sélectionné Victor Wembanyama cette année.

Deux pousses dont on attend beaucoup et surtout qu’elles incarnent le visage de leur équipe. Et donc qu’elles y aillent sans retenue dans ces matchs spéciaux entre H-Town et SA. On ne parle pas d’un “Tolisso sa meuf lui mettait des claques au lycée et il fait le fou” mais bien d’une opposition sur le terrain entre deux cracks. Hier, la première entrevue basket entre les protagonistes de cette histoire a eu lieu, et elle a donné lieu à de solides moments sur le terrain, disputés mais respectueux. Ce qu’on aime.

WEMBY DENIAL X2 🤯

Ridiculous. pic.twitter.com/7Qo6U83yEC

— NBA (@NBA) October 28, 2023

Wemby prend la première manche avec en bonus une pluie de highlights, en attendant la seconde puisqu’on se souvient tous du moment de la Lottery où le Français a montré sa joie de ne pas aller à Houston. C’est surtout sur les terres des Fusées que l’ambiance sera électrique, entre un public revanchard et un joueur qui doit tenir son rang pour ne pas se faire aspirer par des fans qui n’attendent qu’une erreur. Jabari sera lui poussé à fond, et sans doute préparé tactiquement à faire face. La date du prochain match ? 12 décembre, à Houston. Noël avant Noël, vous connaissez !