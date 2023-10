Une première victoire en NBA, des actions d’alien et un premier double-double en carrière, Victor Wembanyama a connu une belle soirée cette nuit face aux Rockets. Il s’est même permis d’ajouter son nom aux côtés des légendes des Spurs Tim Duncan et David Robinson.

Depuis que les Spurs ont remporté la Loterie en mai dernier, Wemby a souvent été placé dans la même phrase que Robinson et Duncan. Numéro 1 de Draft, intérieur au talent générationnel, nouveau visage de San Antonio… bref Victor ressemble au successeur parfait des deux légendes des Spurs.

On peut dire qu’il n’a pas perdu de temps pour pousser la comparaison via ses performances.

Cette nuit face à Houston, Victor Wembanyama a terminé la rencontre avec 21 points, 12 rebonds et 3 contres au compteur. Le dernier joueur des Spurs à avoir réalisé une performance en 20 pions – 10 rebonds – 3 blocks ? C’était… Tim Duncan en 2015. Wemby est également le premier rookie des Spurs depuis Timmy en 1998 à sortir une telle perf’, et le second joueur dans l’histoire de la franchise à le faire au cours de ses deux premiers matchs en carrière, après un certain David Robinson en 1989.

Spurs really went from David Robinson to Tim Duncan to Victor Wembanyama, what is this nonsense.#porvida #GoSpursGo pic.twitter.com/UjWKcOfCLX

— Spurs_World (@Spurs_Texano) October 23, 2023

D’une manière ou d’une autre, Wembanyama continuera à être comparé à ses glorieux prédécesseurs, qui ont fait des San Antonio Spurs l’une des plus grandes franchises NBA en leur temps. C’est également la mission que possède Wemby aujourd’hui, une mission qui ne lui fait pas peur.

__________

Source texte : ESPN Stats & Information / @FloBnf

À lire également :