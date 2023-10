Victor Wembanyama a disputé cette nuit son deuxième match NBA, et il y a déjà tellement de choses à raconter. Pour ce chapitre 2 ? Un premier double-double, deux matchs dans le même match, une première victoire en carrière et peut-être le début d’une rivalité saine avec Jabari Smith Jr. et les voisins texans de Houston.

Quel match ! Quel match cette nuit entre les Spurs et les Rockets. Quel match de Victor Wembanyama, enfin surtout après la mi-temps…

Ça parait donc déjà très clair, chaque match de Victor Wembanyama cette saison sera une occasion de plus de voir l’histoire s’écrire, et en français s’il vous plait. Des soirées sans il y en aura, mais très souvent une éclaircie, un spasme, un éclair de génie du géant français transformera une soirée terne en fiesta réussie.

Cette nuit ? Très honnêtement ça partait très mal. Beaucoup de maladresse car beaucoup de tirs lointains, et après un premier tir réussi sur la toute première possession des Spurs, Victor Wembanyama allait vivre un bien mauvais quart d’heure… d’une heure environ. 2/10 au tir à la mi-temps, des critiques qui commencent à pleuvoir, évidemment, Victor Wembanyama est-il Anthony Bennett dans un corps de Rudy Gobert, telle est la question… que personne ne se pose, évidemment.

Le match, dans sa globalité ? Il est plaisant. Jeremy Sochan et Devin Vassell d’un côté, Alperen Sengun et Jalen Green de l’autre, la jeunesse texane se porte bien et joue un basket dénue de défense pression. Ça joue au chat et à la souris, aux cow-boys et aux indiens, et en deuxième mi-temps ce satané Victor Wembanyama va entrer dans la danse pour transformer cette belle soirée en GROSSE soirée.

Un reverse alley-oop en contre-attaque, un énorme poster sur Jabari Smith Jr. après lui avoir fait l’amour sans préliminaires par la ligne de fond, un double contre sur… Jabari Smith Jr., qui n’est alors pas sans rappeler la double parade de Gregory Coupet avec l’Olympique Lyonnais, à une époque où l’OL avait une vraie équipe de foot. Mais revenons sur le parquet, avec un match qui s’emballe, ce Sengun dont on reparlera très vite qui se met lui aussi à distribuer les posters, et un match qui s’emballe aussi vite que notre petit coeur de fan français.

Paraissant dans les cordes les Spurs vont revenir dans le quatrième quart, impulsés par un très bon Tre Jones et par Wemby, et lors de la prolongation l’ambiance dans les tribunes aidera les Spurs à aller chercher leur première victoire de la saison, la première victoire de l’ère Wemby à San Antonio. Les stats de Vic ? 21 points à 7/19 au tir dont 0/6 du parking et 7/8 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 2 steals et 3 contres. Du déchet, évidemment, mais tellement de belles choses en deuxième mi-temps que, hop, ça y est, on vient d’oublier la première.

On vous laisse d’ailleurs avec les highlights du match et ce sentiment, comme nous, qu’il est en train de se passer quelque chose. Comme prévu hein, mais ça fait toujours… quelque chose.