Poussés dans leurs ultimes retranchements par des Nets très accrocheurs, les Mavs s’en sont encore remis au talent de Luka Doncic pour arracher la victoire. Le magicien slovène a sorti le TRÈS grand jeu.

On aurait presque de la peine pour les Nets mais les Dieux du Basket ont parlé. Pour la deuxième fois en deux matchs, Brooklyn voit la victoire s’échapper dans les dernières minutes après un match pourtant sérieux. Cam Thomas (30 points), toujours sur son nuage, va peut-être rendre le vote pour le MIP facile s’il continue sur sa lancée. A ses côtés, un collectif au diapason avec Dinwiddie qui a fait son match pour son retour au Texas mais aussi un Ben Simmons plus solide qu’à sa première sortie et les soldats Finney-Smith et O’Neale.

Tout ce beau boulot pour rien car en face il y a un monstre. Un véritable MONSTRE. Déjà énorme au premier match face aux Spurs, Luka Doncic a placé la barre encore plus haut cette nuit. 49 points, 10 rebonds, 7 passes, 0 turnover (pas rien quand on connaît Lulu), sans oublier des pourcentages de zinzin. 64% au tir, 9/14 de loin (64% également) et puis ce coup de chaud insensé en fin de match avec 14 points inscrits en 3 minutes (4 bombes du parking à la suite) pour retourner le score. Au passage, l’un des daggers de la saison. Un bras roulé à 3-points ou appelez-ça comme vous voulez ! Juste un cheat code ce garçon.

LUKA DONCIC NO WAY. 🤯🤯🤯

pic.twitter.com/QeBrn5aV29

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 28, 2023

Compliqués d’avoir des regrets pour les Nets, surtout face à un mutant en face. Brooklyn passe à 0-2, Dallas à 2-0 mais on parle toujours pas foot. Les copains de Luka Doncic tenteront d’enchainer ce lundi sur le terrain de Memphis tandis que les Nets seront eux en Caroline du Nord pour ouvrir leur compteur face aux Hornets.