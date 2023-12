Il y a des soirées fastes, il y a des soirées furieuses, et il y a des soirées fastes et furieuses. Cette nuit Luka Doncic croisait la défense du Jazz et il lui a fait la totale. La to-tale.

La petite Gabriella aura un paquet de highlights à se mettre sous la dent à l’adolescence.

Ceux de la nuit qui se termine ? Ils sont emprunts d’une dose d’insolence, d’irrespect même, tout ce qui est en train d’écrie la légende du meneur des Mavericks.

« J’ai rien fait, il (Kris Dunn) est juste vénère que je lui botte le cul »

😭😭😭😭 (Doncic a 40 points en 30 minutes) pic.twitter.com/yrvd8bzI0C

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2023



23 points d’avance à la mi-temps pour les Mavs, et donc ces statistiques complètement folles pour Luka à la pause : 29 points, 10 rebonds et 10 passes, soit le genre de match que ne réaliseront pas 90% des joueurs NBA… une seule fois dans leur carrière.

Trop facile, trop détendu, même pas la bave aux lèvres mais plutôt souriant, bref du Luka dans le texte, qui finira sa rencontre à 40 pions, 10 rebonds et 11 passes en 32 minutes, alors que le score final du match donne des envies de punchline : 147-97 Dallas.

Bref, c’est l’histoire d’un mec pour qui tout semblait un peu trop facile, et qui n’a sans doute pas terminé de nous étonner. Incroyable Luka, in-cro-yable.