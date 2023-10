Même quand il semble moins dominant, il finit toujours par dominer. Cette nuit Victor Wembanyama a commencé tout doucement, puis il s’est mis en mode highlights. Et c’est bien, aussi, les highlights.

On ne dirait pas comme ça, mais cette soirée était bien dense pour les fans de basket.

De l’EuroLeague en soirée, puis après la petite sieste réglementaire on avait donc le droit à un quinté de Français dans l’ordre.

Marine Johannes tout d’abord, malheureuse vaincue avec le Liberty lors de l’ultime match des Finales WNBA contre les Aces de Las Vegas, puis deux autres Français à New York, non pas au Barclays comme MJ mais au Madison Square Garden. Bilal Coulibaly côté Wizards, Evan Fournier pour les Knicks, deux destins opposés mais qui… bah qui s’opposaient cette nuit au MSG. Les deux derniers Français ? Sidy Cissoko, à qui Gregg Popovich a offert six minutes en toute fin de match, et donc ce fameux grand là, le type dont tout le monde parle, Victor… Victor oui c’est ça, Victor Wembanyama.

La soirée de Victor on y vient.

Pas de Dillon Brooks, pas de Fred VanVleet, pas de Jalen Green et pas de Tari Eason en face, à Houston on limite le nombre de joueurs potentiellement détruits sur un poster de Wemby.

Pour voir un panier de Victor Wembanyama d’ailleurs, il faudra attendre… le retour des vestiaires, oui oui, après la mi-temps, car avant la pause les seuls faits notables dans le match du géant sont sept lancers-francs, un contre sur Alperen Sengun… et un petit pont sur Reggie Bullock, à force d’entendre qu’il est le Mbappé du basket, Vic a vrillé.

La seconde mi-temps de Vico (pas le meilleur surnom ça mais on fait des tests) sera légèrement meilleure, déjà car dès la reprise le grand envoie deux filoches à 3-points. Rajoutez une passe INCROYABLE qui ne débouchera malheureusement pas sur un panier et un chase-down block sur le pauvre Jae’Sean Tate et vous obtenez une fiche correcte à 15 points, 6 rebonds et 2 contres, avec une victoire tranquille pour les Spurs face aux voisins texans.

Ce qu’il faut retenir d’autre dans ce match ? La folle première mi-temps de Devin Vassell (les 9 premiers points des Spurs et l’intégralité de ses 25 pions avant la pause), et un Jeremy Sochan encore à l’aise à la mène, notamment défensivement. Pour les Rockets difficile de se projeter avec tous ces absents mais Sengun en a vraiment chié et a paru peu concerné, Cam Whitmore a été bouillant en défense et Amen Thompson a amené une belle intensité alors que Jabari Smith Jr. a montré qu’il avait les moyens de regarder Wemby dans les yeux, enfin on se comprend.

Nouvelle perf solide de Victor Wembanyama avec, encore, quelques actions venues d’ailleurs. Les Spurs termineront leur pré-saison vendredi soir face aux Warriors, avec ou sans Wemby peu importe. Peu importe car on a vu ce qu’on voulait voir. Ce qu’on a vu ? Vous allez voir ce que vous allez voir.