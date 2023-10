Après avoir compté jusqu’à 18 points de retard sur leur parquet, les Warriors ont réussi à retourner les Kings grâce à une fin de match incroyable de Stephen Curry. Auteur de 30 points, le star des Dubs a crucifié Sacramento avec le game winner.

Rien de tel qu’un petit derby californien pour terminer la nuit en beauté, surtout quand un certain numéro 30 enfile son plus beau costume de shooteur. Stephen Curry a encore été grand cette nuit mais il a surtout encore joué au héros dans ce remake du premier tour des Playoffs 2023. Ce match, on a longtemps cru que les Kings allaient le finir tranquillement. Les partenaires de De’Aaron Fox (25 points) et Keegan Murray (24 points) s’étaient rendus la tache facile grâce à de bons deuxième et troisième quart-temps. Lorsque Colby Jones fait filoche à 3-points deux minutes avant le début du money time, le tableau d’affichage passe à +18 en faveur des Kings ! Chris Paul a beau se démener pour ramener les Dubs à -13, ça sent pas hyper bon au Chase Center.

Il fallait un héros, il fallait un Zorro ou tout simplement il fallait un Stephen Curry pour changer la fin de l’histoire. En feu total sur le money time, le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA va planter 16 points dans le dernier quart-temps dont 13 sur les deux dernières minutes pour inverser le score ! Baby Face se permet même d’aller planter le game winner à quelques secondes de la fin du match dans un Chase Center qui explose.

Le meneur finit avec 30 points, 5 passes (mais aussi 5 turnovers), à 8/12 à 3-points et la win. Autant dire qu’il est déjà prêt pour la reprise de la saison NBA. Les Warriors ont encore un match de présaison face aux Spurs de Victor Wembanyama ce vendredi avant de débuter la saison à domicile face aux Suns de Kevin Durant.