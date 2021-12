Stephen Curry est désormais prêt pour s’autoproclamer ‘GOAT’ du shoot : « Maintenant que j’ai le record, je suis à l’aise pour le dire »

Vous êtes évidemment au courant, Stephen Curry vient de battre Ray Allen pour le plus grand nombre de 3-points marqués en carrière. S’il était déjà considéré à juste titre comme le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA, il a désormais le record qui va avec. Et pour Steph, cela lui donne le droit de se considérer comme le GOAT de la discipline.

La barre des 2 973 tirs primés en carrière vient officiellement d’être franchie par Stephen Curry et d’un point de vue purement symbolique, le moment était tout simplement all-time. Le mythique Madison Square Garden, Reggie Miller aux commentaires, Ray Allen présent sur place, la famille également… difficile d’avoir une meilleure scène et un meilleur casting. Mais contrairement à d’autres records, celui établi par Steph cette nuit ne bouscule pas vraiment la hiérarchie des plus grands shooteurs de l’histoire. Tout simplement parce que Curry était déjà reconnu par la grande majorité comme le numéro 1. On ne peut même pas vraiment parler de validation, car le sniper des Warriors n’avait pas besoin d’une quelconque validation. Sans manquer de respect à Reggie et Ray, deux snipers exceptionnels qui sont aujourd’hui respectivement troisième et deuxième au nombre de 3-points marqués en carrière, Steph a tout simplement révolutionner la manière dont le basket est joué à travers ses missiles de loin et son style de jeu de pyromane. Quand on change le jeu, quand on emmène la NBA dans une nouvelle ère et qu’on possède déjà d’innombrables records à son actif, ça suffit largement pour être considéré comme le plus grand. Cependant, le principal intéressé voulait attendre d’être sur le trône pour s’autoproclamer « Meilleur shooteur de l’histoire du basket ». Voici ce que Steph a déclaré après la rencontre face aux Knicks cette nuit, via The Athletic.

« Tout le monde a cette discussion concernant le meilleur shooteur de l’histoire. Mes respects pour Reggie [Miller, ndlr.] et Ray [Allen, ndlr.], des gars qui ont fixé la barre par rapport à ce que ça signifiait d’être un tireur d’élite, et d’avoir la longévité. J’ai essayé d’intégrer ça dans mon parcours – la distance, le volume, l’efficacité. Je suis fier de pouvoir shooter à un pourcentage élevé, je suis fier que cela nous aide à gagner des matchs. Désormais, je suis fier de la longévité qui m’a permis d’atteindre le nombre fixé par Ray, et j’espère le pousser vers un total que personne ne peut atteindre. Je n’ai jamais voulu me considérer comme le plus grand shooteur de l’histoire avant d’avoir le record. Maintenant, je suis à l’aise pour le dire. »

Clairement, il peut l’être. Désormais, il est tout en haut du classement all-time et quelque chose nous dit qu’il va y rester longtemps, très longtemps, peut-être pour l’éternité. Car même si on vit dans l’ère du 3-points aujourd’hui et que de nombreux records tombent dans cette discipline, on souhaite bonne chance à n’importe quel joueur souhaitant s’attaquer à celui de Curry. Il y a quelques jours, on s’était justement posés quelques minutes pour imaginer jusqu’où Steph pouvait monter. Spoiler y’a moyen qu’il explose la barre des… 4 000, lui qui en est aujourd’hui – à 33 ans – à 2 977.

Stephen Curry est le GOAT du shoot, on le savait déjà mais à présent il a le plus prestigieux des records pour le prouver un peu plus. Et le plus flippant dans tout ça ? C’est qu’il est loin d’avoir terminé son œuvre.

Source texte : The Athletic