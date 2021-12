Allez, café – le replay : Stephen Curry nouveau roi du tir à trois points, le parcours d’une légende !

C’est le petit rendez-vous qu’on kiffe bien juste avant la grosse fournée de matchs NBA : Allez, café. Quel bonheur de se retrouver pour discuter de balle orange entre drogués, histoire de bien se chauffer pour la nuit à venir. Et mardi soir évidemment, il y avait un grand événement en perspective : le record all-time à 3-points de Stephen Curry.

Cette fois-ci, on savait qu’il allait tomber. Après les rencontres face aux Blazers, aux Sixers et aux Pacers, Stephen Curry n’était plus qu’à deux tirs à 3-points du record all-time de Ray Allen, et le Madison Square Garden représentait la scène parfaite pour prendre la place de numéro 1. Sans surprise, ça n’a pas raté, Steph battant le record dès le premier quart-temps de la rencontre entre les Knicks et les Warriors. Un événement historique évidemment, qui méritait un retour complet sur le parcours de la légende Stephen Curry. C’était dans le Allez, café d’hier et pour ceux qui l’auraient raté, voici le replay.

