Les Warriors sortent enfin la tête de l’eau : le ressuscité Draymond, la confirmation Wiseman et le flambeur Curry vous saluent bien

On commençait à flipper sévère après les premiers résultats des Warriors et heureusement pour eux, Steve Kerr et sa bande ont su remonter la pente et faire face aux critiques. Le signe d’un renouveau ou une accalmie dans une saison qui s’annonce longue ?

Trois défaites en cinq matchs, 25 points d’écart ou plus à chaque fois, pour deux petits succès étriqués contre des équipes du bas de tableau. Autant dire qu’on était loin de s’enflammer sur les Warriors et leurs ambitions pour cette saison après le passage en 2021. Deux victoires et une explosion de Stephen Curry plus tard, on respire mieux dans la Baie et certains signes nous poussent même à imaginer une suite positive. Le premier ? Il pèse environ 105 kilos pour 1m98 et a tendance à beaucoup l’ouvrir. Pour ceux qui découvrent le basket seulement cette année, on parle bien sûr de Draymond Green, le cœur et les bourses de l’effectif de Steve Kerr. Revenu depuis seulement trois matchs, Dray semble déjà retrouver ses sensations même si cela n’apparaît pas encore sur la feuille de stats. Limité à une vingtaine de minutes, il monte progressivement en régime et son apport se fait sentir sur ses ouailles. Leader de défense, grand frère de James Wiseman et facilitateur en attaque, il retrouve enfin le plaisir de jouer alors qu’on l’avait vu en mode seum toute la saison passée. Peut-être que le fait de passer la balle à Stephen Curry est plus kiffant que partager la gonfle avec Jordan Poole ou Ky Bowman. On dit ça, on dit rien. Les séquences avec son sniper préféré vont nous rappeler quelques souvenirs de 2016 et c’est pas plus mal vu les échéances à venir.

Autre bonne nouvelle, c’est la confirmation que James Wiseman a tout pour carburer dans la Grande Ligue. Rapidement suspendu en NCAA, il avait soulevé pas mal de questions chez les scouts et il nous apporte son lot de réponses, avec la manière. Solide défensivement (on l’a vu récemment scotcher coup sur coup Damian Lillard puis C.J. McCollum !), bon rebondeur, capable de scorer (même du parking, 5/12 de loin sur ce début de saison) et possédant un profil physique vraiment prometteur, il répond déjà aux espoirs des Dubs et les comparaisons flatteuses ne vont pas s’arrêter de sitôt (Penny Hardaway, son ancien coach à Memphis, le compare notamment à Chris Bosh). Au registre des bonnes surprises, on pourra aussi citer les apports d’Eric Paschall et Damion Lee pour la second unit. Le sophomore prouve que sa belle première saison n’était pas juste liée aux absences des stars de l’effectif mais qu’il faudra bien compter sur lui pour l’avenir, tandis que le second a joué au héros lors de la toute première victoire des Dubs avec un game winner à 3-points contre Chicago.

Enfin, et c’est sans doute la principale source de satisfaction : Steph Curry est bien de retour à son meilleur niveau ! Record personnel en poche, joueur de la semaine, le Chef préchauffe lentement mais sûrement au point de tourner à plus de 32 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne sur le début de saison. On sent qu’il cherche à trouver ses marques auprès de ses nouveaux coéquipiers et les décalages en une touche made in Warriors ne sont pas toujours au rendez-vous, mais c’est quand même beaucoup mieux que l’échantillon proposé lors des premiers matchs. Cerise sur le gâteau, Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr. commencent enfin à jouer comme les lieutenants qu’ils sont censés être. On ne va pas s’enflammer pour autant, on n’oublie pas que les victoires ont été acquises contre des équipes qui ne sont pas connues pour leur solidité défensive (Portland et Sacramento) et ce renouveau doit donc être confirmé contre une cylindrée d’un autre calibre. Cela tombe bien, une double opposition contre les Clippers est prévue dans les prochains jours. Une victoire face à Kawhi Leonard et Paul George pourrait faire figure de match référence et donner de nouvelles certitudes à un groupe qui veut prouver qu’une place en postseason n’est pas illusoire. On ne demande qu’à le croire.

Stephen Curry, Draymond Green et les Warriors remontent la pente. Halte aux conclusions hâtives, triompher des Blazers et des Kings ne fait pas de vous des contenders pour le titre, mais savourons plutôt le retour d’une équipe et d’un style de jeu qui nous manquaient beaucoup au cours des 18 derniers mois.