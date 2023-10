La nuit dernière avait lieu le Game 4 des Finales WNBA, et ce Game 4 aura donc été le dernier de la série. Les Aces de Las Vegas réalisent le back-to-back, A’Ja Wilson a été exceptionnelle et Marine Johannes n’a rien pu faire.

Becky Hammon est une coach heureuse. Une coach qui en a bavé pendant ces Finales mais une coach heureuse. Devant se résoudre à composer avec l’absence de Chelsea Gray, en plus de celle plus longue durée de Candace Parker, les Aces ont donc joué ce Game 5 à… cinq et demi. On ne parle pas de l’heure hein, mais bien du nombre de joueuses ayant foulé le parquet du Barclays Center la nuit dernière. La coach du Liberty Sandy Brondello n’aura pas vraiment plus compté sur ses remplaçantes me direz-vous, mais elle au moins avait le choix et Marine Johannes, par exemple, n’a eu droit qu’à 7 petites minutes pour un petit lancer rentré.

Un match qui sentait la poudre, d’entrée, vous savez ce genre de match où chaque panier rentré laisse ressortir du filet fumant des odeurs de souffre. Les Aces qui rentrent mieux dans le match, Sabrina Ionescu qui débloque les compteurs new-yorkais et Courtney Vandersloot qui la backe, car sur ce match 4 Breanna Stewart – pourtant MVP de la saison – passer complètement à côté (14 rebonds et 5 passes mais 3/17 au tir).

Le Liberty prend le lead malgré tout, en face A’Ja Wilson est en double-double à la mi-temps et défonce la raquette adverse, et après la pause les championnes en titre montrent qu’elles ont de la ressource, en défense notamment en asphyxiant totalement l’attaque du Liberty. Coach Brondello rappelle Marine Johannes mais la FFBB envoie un fax pour l’en empêcher, information fausse mais faut bien se marrer un peu.

Et qui est-ce qui se marre à l’issue d’un money time bouillant ? Les Aces bien sûr, qui l’emportent d’un tout petit point après un dernier shoot raté d’Alexandra Vandernoot, enfin presque. Back-to-back jackpot pour Vegas, A’Ja Wilson termine avec 24 points et 16 rebonds, saison record pour les Aces puisque si Candace Parker devient la première joueuse de l’histoire à remporter un titre avec trois franchises (Sparks, Sky et Aces), A’Ja Wilson rejoint quant à elle Breanna Stewart, Candace Parker, Diana Taurasi, Lauren Jackson et Maya Moore dans la catégorie des nanas ayant été à la fois n°1 de Draft, MVP de la saison et MVP des finales.

Un match incroyable, une finale incroyable, une saison incroyable même, à l’issue de laquelle la superteam du Liberty échoue finalement à quelques tirs seulement de la première bague de l’histoire de la franchise. A peine fini qu’on veut déjà que ça recommence, faudra juste s’arranger un peu sur les dates, enfin bref.