Transfert de James Harden aux Clippers… ça coince toujours

Alors que James Harden commence à s’impatienter du côté de Philadelphie, les négociations se poursuivent entre Clippers et Sixers. Toujours chaud pour récupérer Terance Mann, Philly se heurte pour le moment au refus des Angelinos.

La saison débute dans cinq jours désormais et on ne sait toujours pas sous quel maillot jouera James Harden cette saison. À priori pas celui des Sixers puisque le barbu a expliqué que sa relation avec Daryl Morey (et les Sixers) était irréparable et il a même franchi le cap en séchant l’entraînement hier.

Philadelphie se retrouve donc avec une sacrée galère sur les bras et la solution est évidemment d’échanger Harden au plus vite pour éviter que ce drama ne vienne perturber le groupe des Sixers sur ce début de saison. Reste pour cela à trouver un accord avec une autre franchise et seuls les Clippers semblent prêts à bouger leurs pions pour James Harden.

Les deux équipes discutent depuis un moment déjà mais aucun accord n’est imminent selon Sam Amick de The Athletic. Du côté des Sixers, on est prêt à accepter une offre autour de Terance Mann (plus des joueurs pour faire matcher les salaires), un premier tour de Draft non protégé et un premier tour de Draft en swap. Problème, les Clippers n’ont toujours pas envie de lâcher Mann pour faire venir Harden.

On the latest round of failed James Harden trade talks with Philly and the Clippers, the Sixers’ frustration over the Terance Mann factor and why Harden believes a deal should already be done, at @TheAthletic https://t.co/SLPk2meHdI

— Sam Amick (@sam_amick) October 18, 2023

Une position qui crispe Daryl Morey. Selon The Athletic, le GM des Sixers considère que les Clippers font preuve de “peu de sérieux” dans les négociations. Cela dit, le temps favorise les Californiens et non leurs homologues de Pennsylvanie. Avec ou sans James Harden, L.A. est prêt pour débuter sa saison. Rien n’empêche Lawrence Frank et Jerry West de laisser pourrir un peu plus la situation à Philly pour obtenir un meilleur prix et forcer la main des Sixers.

Il sera à présent intéressant de voir si James Harden continue sa grève ou s’il revient au sein de l’effectif au moins pour un temps. Selon Bobby Marks d’ESPN, le barbu pourrait être mis à l’amende pour chaque match manqué en présaison ou en saison régulière sans l’accord de sa franchise. Une stratégie qui avait déjà été mise en œuvre du temps de Ben Simmons. Selon l’expert des chiffres d’ESPN, le montant de l’amende pour un match manqué s’élèverait à plus de 389 000 $ !

James Harden could be subjected to a $389,082 fine for every preseason and regular season game he misses without the consent of the team.

The fine would fall under “failure to render services”.

There’s also a minimal fine (starting at $2500)for missing practice.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) October 18, 2023

Source texte : ESPN / The Athletic