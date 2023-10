Impossible de passer à côté de l’info ces dernières heures : T.J. Parker pourrait bientôt quitter le banc de l’ASVEL. Les résultats ne sont pas bons, la fronde est réelle dans le 69, et en cas de départ du frère de, c’est un certain Gordon Herbert qui pourrait le remplacer.

16.

16 défaites de suite en EuroLeague.

Depuis Marseille en 2013 lors de la Champion’s League, personne n’avait osé.

Puis six défaites en sept matchs toutes compétitions confondues tiens, histoire de noircir encore un peu plus le tableau. L’ASVEL a beau avoir le deuxième plus gros budget du championnat et à sa tête un homme qui rêve en grand, disons que les résultats ne sont pas à la hauteur. Une défaite face à Saint-Quentin, club qui n’a même pas de site Internet, une autre face à Châtillon sur Chalaronne, contre une équipe de DM3, une info est fausse et l’autre vraie.

Plus sérieusement ? Aujourd’hui l’ASVEL n’a toujours pas gagné en EuroLeague en 2023-24 et demeure huitième du championnat de France, et ça fait tâche pour un club aussi ambitieux. La question du roster n’en est pas vraiment une car T.J. Parker possède a minima une équipe qui doit gagner au moins deux tiers de ses matchs, et ici c’est plutôt le besoin de faire table rase et de repartir sur du propre qui se fait sentir. A la moindre défaite T.J. Parker se fait secouer par les fans comme un maracas, et Tony Parker serait donc sur le point de convoquer un conseil de familles avec Curly, samoussas et Apéricubes pour signifier la fin de l’aventure à son frangin.

En cas de divorce ? Deux noms ont pop ces dernières heures pour récupérer les restes de la mariée. Sergio Scariolo, comme s’il n’avait pas déjà assez fait souffrir la France, et surtout Gordon Herbert, technicien canadien de 64 ans déjà passé par la France il y a mille ans (Pau-Orthez) et accessoirement devenu champion du monde avec l’Allemagne en septembre dernier.

Les derniers détails seraient en cours, à savoir faire croire à Gordon Herbert que Edwin Jackson 2023 = Franz Wagner et que Nando De Colo tape Dennis Schroder au 110 mètres haies.

Tout ce qu’on sait, enfin tout ce qu’on croit, c’est qu’à quelques semaines de l’entrée dans la nouvelle salle (le 23 novembre face au Bayern Munich), l’ASVEL a besoin de sang neuf. Entre ici, Gordon, la Maison Verte a besoin de toi.