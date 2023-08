Coup de tonnerre dans le championnat de France : Timothé Luwawu-Cabarrot s’engage à l’ASVEL !

Coup de tonnerre en Betclic Élite. Alors que les rumeurs et bruits de couloir annonçaient un retour d’Edwin Jackson à Villeurbanne, c’est finalement Timothé Luwawu-Cabarrot – joueur de l’équipe de France aux 328 rencontres NBA – qui débarque à l’Astroballe. Énorme coup.

La rumeur d’un retour d’Edwin Jackson à l’ASVEL propagée, les premiers détracteurs planifiaient déjà de laisser un colis sur le pas de porte des Parker. Ce sera finalement un grand bouquet de roses. Timothé Luwawu-Cabarrot arrive. Sa signature est un luxueux symbole du partenariat – toujours fonctionnel – entre le club de Tony Parker et les Français qui cherchent à rebondir. Et dans ce cas précis, « rebondir » n’est peut-être pas le terme adéquat. Sur le plan personnel, TLC sort d’une saison à demi aboutie à l’Olimpia Milan : 24 matchs d’EuroLeague, 14 de championnat italien, des moyennes aux alentours des 10 points à 45% au tir. Le 3&D n’est pas enrayé. Mais voilà, coach Ettore Messina ne l’a pas responsabilisé au-delà d’une courte vingtaine de minutes par soir, et les deux partis se sont séparés en avril dernier. Ainsi, TLC est davantage un gros poisson remis à la mer, qu’une carpe qu’il faille nourrir pour en tirer un bon filet. La métaphore est foireuse, on vous l’accorde, mais le mercato de l’ASVEL est pour l’instant génialissime. L’altruiste Paris Lee à la mène. Le foudroyant scoreur Franck Jackson sur le poste 2. Mike Scott, Timothé Luwawu-Cabarrot et Boris Dallo dans les ailes. Joffrey Lauvergne et Youssoupha Fall à l’intérieur. Dee Bost et Nando De Colo encore sous contrat. David Lighty et Charles Kahudi en fond de tiroir.

Y’a clairement de quoi faire, mais pour l’heure – et parce que les réjouissances furent comptées à la goutte sur la saison écoulée – le président savoure la signature de son nouvel ailier. Ailier qui on le rappelle, a quitté la NBA sur une saison 2021-22 à 52 matchs dont 18 titularisations sous le maillot des Hawks. Histoire de se rendre compte un peu : la pêche n’a pas été bonne, elle est inespérée.

« C’est un énorme coup, une grosse fierté d’attirer l’un des tous meilleurs joueurs français du moment. Je connais parfaitement Timothé et je n’ai aucun doute sur tout ce qu’il pourra apporter à l’équipe. Je suis très heureux qu’il ait pu faire confiance à notre projet et j’ai hâte de le voir porter notre maillot ! » – Tony Parker, président de l’ASVEL

