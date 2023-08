Zaccharie Risacher, Melvin Ajinca et Alexandre Sarr dans le mock draft 2024 de The Ringer !

Au sommaire de ce jour creux dans une période creuse, le mock draft 2024 de The Ringer, à prendre avec patriotisme et des pincettes.

Melvin Ajinca en 15e position, Alexandre Sarr en 17e et Zaccharie Risacher en 25e – pour fermer la porte tricolore. « Quoi ? Mais Risacher n’était pas annoncé sur le podium de la Draft 2024 ?! ». Inutile de se scandaliser dans le vide : Risacher l’était, mais dans le mock d’ESPN. Or, à un peu moins de 365 jours de la prochaine draft, les avis divergent et rien n’est figé. Il reste une saison entière aux prospects de tous horizons pour se faire un nom. Une saison, c’est long. À titre comparatif, Ja Morant et Cade Cunningham se sont révélés dans cette dernière ligne droite. Le mock de The Ringer donc – comme tous les autres – est à prendre avec beaucoup de recul. Toutefois, y figurer garantit a minima de l’exposition médiatique en cas d’une performance à la hauteur des attentes.

À la lecture des blazes de nos Français, une chose est sûre : Kevin O’Connor a maté la Coupe du Monde U19. Melvin Ajinca (le cousin d’Alexis Ajinca), Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher ont tous les trois disputé la compétition sous le maillot bleu. Certains étaient plus attendus que d’autres, à l’image de Risacher, cette fois négligeant, toujours élégant mais trop en retrait. C’est probablement la raison pour laquelle le nouvel ailier de Bourg-en-Bresse est, en comparaison à celui de ESPN, descendu si bas dans le mock de The Ringer. À total contresens, Melvin Ajinca s’est imposé en patron, récitant à la perfection la prose apprise à Saint-Quentin. Un vrai joueur professionnel au sens du scoring intéressant. Sur le papier, son profil plaide pour lui : arrière-ailier 3&D de 2m03, le rapport est taillé NBA. Alexandre Sarr, enfin, est un poste 4 de 2m13 qui jouera en Australie la saison prochaine. Ses longs segments, couplés à un tir extérieur à développer, font de lui l’un des futurs paris de la cuvée 2024. Y’aura des points à bosser. L’idéal du joueur NBA est encore loin. Mais, comme pour ses deux coéquipiers, les dispositions à l’orée de la saison 2023-24 sont bonnes.

My top 30 big board for the 2024 NBA Draft: https://t.co/gPPsIEOzgm

