On connait les dates officielles de la Draft et de la Free Agency : le mois d’octobre aura rarement paru aussi chaud

Difficile ces derniers temps d’y voir clair un minimum dans l’agenda de la NBA. Une bulle version Truman Show sur Orlando durant l’été, des matchs de régulière en plein mois d’août, la rentrée des classes de vos gamins en sortie de Game 5, des Finales alors que l’automne s’est déjà pointée sur vos terrasses, on-n’y-com-prend-rien. Les dernières updates toutes chaudes ? Un calendrier précis et qui semble assez officiel cette fois-ci, avec les dates de la Draft et de la Free Agency révélées, entre autres.

Habituellement le 21 juin est plutôt le théâtre de concerts un peu partout, Christophe Maé, Zaz ou Tryo fêtant aux quatre coins de la France leur amour pour la musique, pas toujours pour la bonne d’ailleurs. Aux États-Unis ? On fête en général à cette époque de l’année… le champion NBA, tout en déroulant le tapis rouge de la cérémonie de la toute jeune cérémonie des awards. Mais cette année les Lakers, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Jayson Tatum, Montrezl Harrell, Ja Morant et Nick Nurse attendront un chouïa avant d’aller chercher leurs récompenses, attention certains pronostics se sont planqués dans cette dernière phrase. Car cette année le mois de juin fait plutôt office de point d’interrogation géant, chaque jour apportant son lot de drôles d’informations concernant la reprise de la saison à Orlando. Combien de personnes par staff ? Combien de tests ? Combien de temps, combien de temps, si on restait face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Et dans ce lot de breaking news aussi claquées qu’un tube de Wejdene, Adrian Wojnarowski et Shams Sharania ont balancé hier quelques garanties datées concernant les mois à venir. Allez, on déroule :

23 juin, spoiler c’est mardi : les franchises peuvent signer des joueurs pour la reprise, dans la limite d’un roster de 15 + 2 two-way players. Fin de la période de recrutement le 30 juin.

les franchises peuvent signer des joueurs pour la reprise, dans la limite d’un roster de 15 + 2 two-way players. Fin de la période de recrutement le 30 juin. 24 juin : date maximum à laquelle les joueurs pourront annoncer à leur franchise qu’ils décident… de ne pas se rendre à Orlando car ils sont allergiques à tout ce qui touche à Disney ou à un pangolin.

date maximum à laquelle les joueurs pourront annoncer à leur franchise qu'ils décident… de ne pas se rendre à Orlando car ils sont allergiques à tout ce qui touche à Disney ou à un pangolin.

anniversaire de ma Mémé 30 juin : début des training camps.

début des training camps. 30 juillet : reprise de la saison, sans les Knicks évidemment.

reprise de la saison, sans les Knicks évidemment. 17 août : date maximum pour s’inscrire à la Draft. On te voit Kylian, ça ne te concerne pas malheureusement.

date maximum pour s'inscrire à la Draft. On te voit Kylian, ça ne te concerne pas malheureusement.

bonne fête à tous les Jean-Eudes, rien à voir. 25 août : Lottery de la Draft, la bise à Jacques Secrétin, Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila.

Lottery de la Draft, la bise à Jacques Secrétin, Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila. 13 octobre : éventuel Game 7 des Finales. Giannis, LeBron, le premier à 45 points est champion.

éventuel Game 7 des Finales. Giannis, LeBron, le premier à 45 points est champion.

promo sur les cucurbitacées dans tous les Auchan du Grand-Est. 16 octobre : Draft. With the first pick of the 2020 NBA Draft, the Golden State Warriors select Kilian Hayes.

Draft. With the first pick of the 2020 NBA Draft, the Golden State Warriors select Kilian Hayes. 18 octobre : ouverture de la FRee Agency. Pour les non-initiés, la Free Agency c’est un peu comme la vente à la criée, sauf qu’à la place des lottes et des merlans c’est Andre Drummond.

Nous voilà donc fixés sur le programme des quatre prochains mois, avec un évident besoin de réorganisation personnelle. Le plus simple ? Prendre quatre mois de congés sans soldes, comme ça on est tranquille. Pour les autres, soit 99% de la population qui nous lit ? Disons que, comme chaque année, les journées seront courtes, ou longues, enfin on sait plus trop.