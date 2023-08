La victoire face au Monténégro n’a pas été si facile à décrocher pour l’Équipe de France, elle qui a parfois eu du mal à mettre son attaque en place et connu quelques périodes de creux offensif. Mais cela n’a pas empêché les Bleus de nous régaler de quelques actions de classe comme le buzzer-beater de Nando De Colo, le dunk de Sylvain Francisco ou le tir du parking de… Rudy Gobert !

Vous avez bien lu, et nous avons bien écrit : Rudy Gobert a inscrit un tir à 3-points hier face au Monténégro. C’était au milieu du deuxième quart-temps, alors que la France n’avait que deux points d’avance. Chargé de faire une remise en jeu depuis la ligne de fond, Elie Okobo trouve Rudy Gobert, laissé seul à 7 mètres du panier. Son vis-à-vis Nikola Vucevic ne sort (logiquement) pas et attend de le voir rendre la gonfle à un porteur de balle et poser un écran.

Mais il n’en est rien, puisque le pivot français s’oriente immédiatement vers le panier et dégaine, boosté par quelques encouragements émanant des tribunes de la Sud de France Arena. La distance y est, la précision aussi, et ça fait filoche ! Sous les yeux ébahis de ses adversaires, coéquipiers et supporters, Rudy vient d’inscrire le premier panier longue distance de sa carrière, pour son 900eme match en professionnel. Une action qui peut paraître anecdotique… mais qui ne l’est peut-être pas tant que ça !

Interrogé à ce sujet après le match, Gobert a évidemment commencé par ironiser : “J’ai l’impression d’avoir perdu ma virginité”. Il a ensuite parlé du sujet de manière plus sérieuse et il semble ouvert à l’idée d’envoyer d’autres tirs du parking dans le futur.

“C’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Chaque année, avec le travail, ma confiance augmente. Je suis arrivé au niveau où je sais que je peux les prendre en match. Il faut juste que je les prenne. Mes coéquipiers me font confiance. Je vais continuer à les prendre. […] La majorité des fans ne sait pas ce qu’il se passe en dehors des matchs. Forcément, ils peuvent être surpris que les joueurs travaillent sur des choses qu’ils ne font pas sur le terrain. Mais avant de le montrer sur le terrain, il faut le travailler.”

Il semblerait donc que ce tir à 3-points ne soit pas qu’un coup de folie de la part de Gobzilla, qui a beaucoup travaillé sur son tir ces derniers temps. On a d’ailleurs pu l’observer sur des séquences d’entraînement de l’équipe de France il y a quelques jours, avec des vidéos qui ont beaucoup fait réagir (et rire) sur les réseaux sociaux. Mais force est de constater que Rudy, lui, ne rigole absolument pas. Il semble déterminé à progresser dans ce domaine et à prendre de plus en plus de tirs longue distance.

L’ajout du tir à 3-points à son arsenal offensif serait une belle évolution pour Rudy Gobert, dont le shoot n’a jamais été la qualité principale. Si les intérieurs adverses commencent à devoir sortir sur lui, cela va changer beaucoup de choses pour ses coéquipiers, qui pourraient bénéficier de boulevards dans la raquette. On n’en est pas encore là, mais Nicolas Batum a évidemment apprécié ce premier éclat de la part de son pivot… sans manquer de, lui aussi, plaisanter sur le sujet.

“C’est incroyable ! Il en a mis plus que moi ce soir. Je vais prendre ma retraite bientôt si ça continue. “J’ai toujours dit, c’est très facile de jouer avec Rudy Gobert. Il faut avoir confiance en lui, savoir comment l’utiliser. Quand il est libéré comme ça, il prend des tirs sans hésitation. Et il les met. Ça montre la confiance qu’il a quand il joue avec nous.”

Le capitaine Batum le dit bien, ce tir longue distance montre surtout la confiance que ses coéquipiers ont en Rudy, qui est une pièce maîtresse de l’équipe de France depuis de nombreuses années. Une victoire à la Coupe du Monde ne pourra pas se faire sans un grand Rudy Gobert, alors son équipe fait tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Et si le tir à 3-points qu’il a inscrit hier était le premier d’une longue série ?

