Cerveau de la fraude à l’assurance santé de la NBA, Terrence Williams va passer derrière les barreaux. L’ancien joueur des Nets a été condamné à 10 ans de prison.

Il y a deux ans, nous avions écrit sur une triste affaire qui éclaboussait des anciens joueurs NBA : une fraude à l’assurance santé. Dans le box des accusés, plusieurs noms qu’on a vu passer pendant un moment dans la Ligue comme Glen Davis mais surtout Tony Allen. Néanmoins, le cerveau de l’opération semblait être Terrence Williams, le pick 11 de la Draft 2009. En s’associant avec des professionnels de santé (essentiellement des dentistes et des généralistes), il fournissait des fausses factures à certains de ses pairs contre rémunération (évidemment). Les joueurs envoyaient donc la facture à l’assurance santé mise en place par la NBA et récupéraient l’argent sans avoir rien dépensé au préalable. Simple et efficace.

Sauf que tout le montage, qui a quand même tenu 4 ans entre 2017 et 2021, a fini par exploser et la justice a mis la main sur le dossier. Sur les 18 joueurs impliqués dans l’affaire, 13 ont pu s’en sortir avec une mise à l’épreuve ou une peine de prison avec sursis. En tant que leader de la fraude mais aussi pour des faits de vol aggravé d’identité, Terrence Williams a lui pris une peine bien plus lourde. L’ancien swingman a écopé de 10 ans de prison mais il doit aussi payer 2,5 millions de dollars en dédommagement. Les sommes volées à l’assurance santé de la NBA sont évaluées à environ 5 millions de dollars.

Drafté en 2009, Terrence Williams n’avait tenu que quatre années en NBA, le temps de jouer (sans briller) pour les Nets, les Rockets, les Kings et les Celtics. Passé ensuite par la G League et l’étranger, on avait un peu perdu sa trace jusqu’à ce retour sous les projecteurs de la justice. Celui qui posait pour la traditionnelle photo de Draft avec Stephen Curry, James Harden ou encore DeMar DeRozan en 2009, va désormais regarder jouer ses anciens camarades de promo depuis une prison fédérale.

