Nikola Mirotic s’engage avec l’Olimpia Milan jusqu’en 2026

L’un des gros feuilletons européens de l’été vient de prendre fin ! Après plusieurs semaines de discussions et de rumeurs envoyant Nikola Mirotic aux quatre coins de l’Europe, l’hispano-monténégrin s’est engagé avec l’Olimpia Milan jusqu’en 2026.

L’espoir n’aura duré qu’un temps, Nikola Mirotic ne viendra pas à Monaco ! Annoncé du côté de la principauté – mais aussi de l’Olympiakos et du Panathinaikois – il y a une dizaine de jours, le joueur de 32 ans a finalement choisi de rejoindre l’Olimpia Milan pour trois ans, a annoncé le club sur les réseaux sociaux.

Formé au Real Madrid et passé par quelques franchises NBA (Chicago, New Orleans, Milwaukee), Mirotic évoluait au FC Barcelone depuis 2019. Il y a remporté de nombreux succès individuels (MVP du championnat, des Finales et de l’Euroleague) et collectifs (Championnat d’Espagne, Coupe du Roi) le confortant comme l’un des meilleurs joueurs européens du moment. Cette saison, il a affiché une moyenne de 15,4 points, 4,3 rebonds, 1,2 passes et 1 interception en 29 matchs d’Euroleague.

L’aventure catalane de Mirotic s’est terminée sur une mauvaise note, le club décidant de se séparer de lui suite à son refus de baisser son très haut salaire (5 millions d’euros l’année). L’hispano-monténégrin a rapidement trouvé un accord avec le Partizan Belgrade, mais s’est finalement rétracté après avoir reçu de nombreuses insultes et menaces suite à sa signature. Le supporters serbes n’ont visiblement pas oublié son geste lors de l’Euro 2015, où il avait déchiré un drapeau de la Serbie.

L’ailier-fort a en effet connu quelques aventures sous le maillot de la Roja, avec qui il a remporté l’Euro en 2015 et décroché une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Nul doute que son expérience européenne et internationale sera un apport considérable pour Milan, qui a échoué à se qualifier aux playoffs d’Euroleague cette saison. Mais le champion d’Italie, entrainé par Ettore Messina, a de grandes ambitions et elles pourraient bien se concrétiser avec l’arrivée d’un des meilleurs joueurs d’Europe dans ses rangs.

La saga Nikola Mirotic est finie, et c’est l’Olimpia Milan qui en sort vainqueur en annonçant la signature de l’ancien joueur du Barça. Ce renfort de taille devrait permettre au club italien de jouer les premiers rôles la saison prochaine en EuroLeague, où la concurrence sera plus rude que jamais !

