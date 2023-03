On ne parle pas beaucoup d’EuroLeague sur TrashTalk mais on ne reste pas moins attentifs à tout ce qu’il s’y passe. Surtout quand un Français franchit un nouveau milestone all-time. Ce matin, on s’incline tous devant Nando De Colo, le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague.

𝟮𝗡𝗗 𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗜𝗡 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 I @NandoDeColo 🇫🇷 De Colo has now surpassed Juan Carlos Navarro in all-time scoring with @LDLCASVEL ⭐️ pic.twitter.com/sqg7BWdDtW — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 9, 2023

De retour au bled depuis le début de la saison, Nando De Colo rayonne avec l’ASVEL. Meilleur joueur du mois de février, vainqueur et MVP de la Leaders Cup à Saint-Chamond et donc deuxième au classement all-time des plus gros scoreurs en EuroLeague. Quoi, encore ? Il y a tout juste un mois, le Nordiste devenait déjà le meilleur marqueur de l’histoire des Coupes d’Europe. Cette fois, c’est au Panthéon de l’EuroLeague, la deuxième meilleure compétition du monde derrière la NBA, que NDC se prépare une place de choix.

Les Villeurbannais ont vécu une soirée compliquée dans la fournaise de Kaunas ce jeudi (85-67) mais ils rentrent dans la capitale des Gaules en compagnie d’une légende. Adiós Juan Carlos Navarro et ses 4152 points avec le Barça (sah quel plaisir). Le deuxième marqueur de l’EuroLeague est Français et on rappelle qu’il n’y a pas de petite victoire face à nos voisins espagnols. Si on relève la tête, il ne manque plus que 302 points à Nando De Colo pour dépasser le grand Vassilis Spanoulis dans ce classement. En NBA, ce serait l’affaire d’un gros mois. Là, c’est un peu plus compliqué que ça mais l’objectif est totalement raisonnable à l’horizon 2024.

À 35 ans, le pilier de l’Équipe de France est encore dans son prime. Les moyennes en EL parlent pour lui avec 13,7 points, 3,4 passes, 2,7 rebonds et 1 interception en 24 minutes. Bonjour l’efficacité ! Et vous n’êtes même pas prêts pour les pourcentages. 49,1% au tir dont 45,1% de la buvette de l’Astroballe et 90,9% aux lancers. La routine pour celui qui a déjà terminé six fois dans le club des 50-40-90. Quand on connait la difficulté à scorer en EuroLeague (c’est Luka Doncic qui le dit), ça met un peu en perspective les performances du bouc le plus soigné de tout le Vieux Continent. S’il continue ce rythme là, il lui faudra encore environ 22 matchs pour prendre la couronne de meilleur marqueur all-time, ce qui devrait arriver en janvier 2024 selon nos estimations.

Nando De Colo grimpe sur la seconde marche du podium des meilleurs marqueurs de tous les temps en EuroLeague. La saison 2023-24 pourrait être l’apothéose d’une immense carrière sur les parquets internationaux. Et pourquoi pas valider tout cela avec une magnifique médaille d’or olympique à Paris ?