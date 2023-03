Lauri Markkanen est sans conteste l’un des joueurs qui impressionne le plus cette saison, de manière un peu inattendue. Il arrive à maintenir le Jazz sur la bonne voie, celle de la progression. Pas plus tard que la nuit dernière, il a permis de verrouiller la victoire contre le Magic. Bien placé dans la course au trophée de Meilleure Progression depuis le début de la saison, le Finlandais a déclaré qu’il n’y pensait pas plus que ça. Bah voyons.

S’il y a cinq mois, quelqu’un annonçait Lauri Markkanen comme leader et franchise player du Jazz sur qui on peut compter pour aller loin, tout le monde aurait bien rit. Mais ce n’est plus le cas. Le Finlandais réalise une saison des plus convaincantes dans une franchise que l’on voyait tâter le fond de l’ouest d’octobre à avril. Finalement, Utah a longtemps été dans le Top 8 grâce en partie à Markkanen, avant de redescendre plus bas pour se reconcentrer sur leur réel objectif de reconstruction. Pour autant, le tout fraichement All-Star n’a pas baissé son niveau. Hier encore contre le Magic, il a claqué une excellente perf à 31 points à 50% au shoot, 5 rebonds et un contre avec en plus le game winner à dix secondes de la fin. Tous ces éléments font de lui un candidat naturel au MIP. Mais le principal concerné n’y pense même pas.

“C’est une motivation supplémentaire, mais je n’y pense pas vraiment. J’ai parlé de la responsabilité, et j’apprécie le défi, et si ces objectifs individuels se réalisent, si nous continuons à gagner des matches et si je vais continuer à faire ce que je fais. J’y vais chaque jour pour continuer à m’améliorer, et j’espère que cela arrivera, mais nous verrons bien. J’essaie juste d’accumuler les victoires et de continuer à avancer à partir de là, mais il est évident que ce serait un trophée sympa à avoir à la maison, mais ce n’est pas l’objectif principal pour l’instant.” – Lauri Markkanen

LAURI. 🇫🇮 31 POINTS

5 REB

3x 3PM Son 14ème match à 30 PTS cette saison Avec 182 paniers à 3-PTS, Markkanen est le 3ème Jazzman au classement all-time lors d’une première saison 🎷 pic.twitter.com/TGgpd3NeH1 — NBA France (@NBAFRANCE) March 10, 2023

Pourtant, avec 25 points, 8.5 rebonds et 51% d’adresse au tir, les stats sont là. Il éclate sans problème ses moyennes de l’an passé, bien qu’il ait eu un rôle plus défensif à Cleveland (+11pts, +7% d’adresse et +3 rebonds). Il défonce même sa meilleure moyenne de shoot en carrière obtenue avec les Bulls qui était de 18 points à 43%. Son seul concurrent est bien évidemment Shai Gilgeous-Alexander. SGA rencontre le même problème de bilan, mais réalise une extraordinaire saison individuelle avec OKC. Avec 31 points, 5 rebonds et 5.7 passes, il fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue.Lui aussi connait une amélioration notable comparée à la saison dernière (+7 points et 6%). La course s’annonce tendue jusqu’au bout et difficile de pronostiquer qui va franchir la ligne d’arrivée en premier.

