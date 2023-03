Ils ont explosé cette année, ils ont franchi un nouveau cap, leurs noms sont désormais collés à l’élite de la Ligue, eux ce sont les candidats au titre de Most Improved Player, ou le joueur qui a le plus progressé en bon frenchy. En ce début du mois de mars, un trio semble se détacher avec Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen et Jalen Brunson.

(Stats arrêtées au 6 mars)

#10 – Anthony Edwards (entrée)

Attendu comme l’un des grands bonhommes à suivre cette saison, Anthony Edwards a définitivement franchi un nouveau cap. Promu leader des siens à cause de la longue indisponibilité de Karl-Anthony Towns, le combo guard n’a pas reculé face à ses nouvelles responsabilités, permettant aux Wolves de se battre pour une place directe en Playoffs (actuellement sixième) et allant même s’offrir sa première sélection au All-Star Game de Salt Lake City. Les progrès sont là, Chris Finch l’a aussi responsabilisé dans un rôle plus créateur et le joueur kiffe cette nouvelle corde à son arc. La progression statistique fait qu’on ne peut pas le mettre plus haut mais le taf est fait.

Stats en 2021-22 : 21,3 points, 4,8 rebonds, 3,8 passes, 1,5 interception, 44% au tir, 36% de loin

Stats en 2022-23 : 24,6 points, 5,8 rebonds, 4,5 passes, 1,7 interception, 46% au tir, 37% de loin

#9 – Keldon Johnson (+1)

Les défaites à la pelle des Spurs font qu’on a tendance à moins prêter attention aux perfs des joueurs au maillot gris mais Keldon Johnson fait partie des satisfactions de la saison texane, au même titre qu’un Devin Vassell ou un Jeremy Sochan par exemple. Le départ de Dejounte Murray a poussé l’ailier à prendre encore plus d’importance à San Antonio et le résultat est prometteur. Reste à savoir où se trouve son plafond. Les Spurs ont misé 74 millions sur les quatre prochaines années du joueur, avec un salaire dégressif. Si les progrès suivent, ça pourrait bien être un sacré bon deal.

Stats en 2021-22 : 17 points, 6,1 rebonds, 2,1 passes, 47% au tir, 40% de loin

Stats en 2022-23 : 21,6 points, 4,8 rebonds, 2,8 passes, 45% au tir dont 32% de loin

#8 – Alperen Sengun (-2)

Que retiendra-t-on de la saison des Rockets ? Une floppée de défaites semaine après semaine, un Stephen Silas qui semble davantage jouer à l’éducateur qu’au coach ? Et pourquoi pas plutôt les belles promesses d’un Alperen Sengun, à peine 20 ans, mais déjà tant de talent ? Comparé à un jeune Nikola Jokic, le pivot turc de Houston a encore beaucoup à prouver mais son plafond laisse rêveur. Scoring, rebond, vision du jeu, qualité de passe, un vrai QI basket, les Rockets doivent couver et surtout utiliser au mieux leur pépite. Et si la balle était un peu moins dans les mains de Green et Porter Jr et un peu plus dans celles de Sengun l’an prochain ?

Stats en 2021-22 : 9,6 points, 5,5 rebonds, 2,6 passes, 47% au tir

Stats en 2022-23 : 14,8 points, 8,8 rebonds, 3,8 passes, 56% au tir

#7 – Mikal Bridges (entrée)

Encore un petit nouveau qui fait son trou dans notre ranking. Transféré des Suns aux Nets dans le deal de Kevin Durant, Mikal Bridges n’a pas tardé à faire son trou à Brooklyn, s’offrant même la casquette de franchise player grâce à des perfs de haut vol. Monsieur Ponts depuis son trade ? Près de 26 points de moyenne. En voilà un qui pourrait causer l’an prochain pour le All-Star Game s’il reste sur sa lancée. Vu sa moyenne de points actuelle, il pourrait aussi vite devenir un favori pour le titre de Most Improved Player. Cette saison, il part de trop loin mais attention en 2024, on a là un bon client.

Stats en 2021-22 : 14,2 points, 4,2 rebonds, 2,3 passes, 1,2 interception, 53% au tir, 37% de loin

Stats en 2022-23 : 18,5 points, 4,6 rebonds, 3,5 passes, 1,2 interception, 48% au tir, 40% de loin

#6 – Anfernee Simons (-1)

Une place en moins pour Ant, qui n’a pas énormément brillé en février. Il faut dire qu’à côté de Damian Lillard et de ses flambées légendaires, difficile de vraiment tenir la comparaison. Pour ne rien arranger, une vilaine blessure à la cheville a envoyé le guard à l’infirmerie. À peine revenu, il s’est reblessé à la même cheville. Reste plus qu’à espérer que ces pépins physiques ne viendront pas pourrir la fin de saison du jeune phénomène de l’Oregon. Les Blazers en auraient bien besoin pour encore croire à une place en Playoffs ou ne serait-ce qu’au Play-in.

Stats en 2021-22 : 17,3 points, 3,9 passes, 2,6 rebonds, 44% au tir dont 41% de loin.

Stats en 2022-23 : 21,1 points, 4,1 passes, 2,7 rebonds, 45% au tir dont 38% de loin.

#5 – Nic Claxton (+2)

Prolongé l’été dernier par les Nets, Nic Claxton n’a pas tardé à montrer pourquoi la franchise au maillot noir tient tellement à lui. Efficace au scoring, bon rebondeur, super défenseur, capable de switcher à volonté, c’est la belle surprise de la saison du côté de Brooklyn et c’est surtout l’un des rares garçons en NBA à s’inviter dans non pas un mais deux rankings (MIP, DPOY). Tout n’est évidemment pas parfait encore avec un arsenal offensif trop limité et surtout une vraie faiblesse sur la ligne des lancers mais le pivot de 23 ans a le temps et le talent pour corriger tout ça.

Stats en 2021-22 : 8,7 points, 5,6 rebonds, 1,1 contre, 67% au tir.

Stats en 2022-23 : 12,3 points, 9,1 rebonds, 2,6 contres, 70% au tir.

#4 – Tyrese Haliburton (-1)

Et si les Pacers s’invitaient au Play-in ? Alors qu’on imaginait une fin de saison en roue libre avec l’espoir de récupérer un excellent pick à la Draft, Indiana s’accroche au wagon. Le grand artisan de cette résistance est Tyrese Haliburton, encore monstrueux en ce mois de février et qui s’est même offert sa première étoile de All-Star à Salt Lake City. Le bilan des Pacers sans Haliburton cette saison ? 2 victoires et 11 défaites. Avec lui ? 27 victoires et 25 défaites. Monsieur indispensable, tout simplement. Et dire qu’il n’a que 23 ans.

Stats en 2021-22 : 15,3 points, 8,2 passes, 4 rebonds, 1,7 interception, 47% au tir dont 41% de loin

Stats en 2022-23 : 20,3 points, 10,2 passes, 3,7 rebonds, 1,7 interception, 49% au tir dont 40% de loin

#3 – Jalen Brunson (+1)

Le nouveau chouchou du Garden. Recruté l’été dernier pour enfin offrir aux Knicks un meneur digne de ce nom, Jalen Brunson s’est exécuté avec une incroyable facilité. La pression de New York ? Aucun problème, l’ancien de Villanova est dans son jardin. Pas sélectionné pour le All-Star Game malgré des perfs stylées, le point guard n’a pas levé le pied de l’accélérateur, aidant les Knicks à réaliser une magnifique série (en cours) de neuf succès. Avec le bon classement de New York et sa grosse progression statistique, on tient un vrai outsider pour la victoire finale.

Stats en 2021-22 : 16,3 points, 3,9 rebonds, 4,8 passes, 50% au tir dont 37% de loin

Stats en 2022-23 : 23,9 points, 3,6 rebonds, 6,2 passes, 49% au tir dont 41% de loin

#2 – Lauri Markkanen (=)

Si Jalen Brunson n’a pas eu la chance de voir le match des étoiles, Lauri Markkanen était lui l’invité d’honneur de l’édition 2023, organisée à Salt Lake City. Dans la foulée de son EuroBasket réussi, le Finlandais a impressionné tous les observateurs pour sa première saison à Utah. Arrivé dans la peau d’un role player, l’ailier est devenu le franchise player attitré du Jazz et un joueur important de la Ligue. Il y a une explosion statistique énorme avec des stats dignes d’un prime Dirk Nowitzki et puis il y a donc ce changement de statut qui offre encore plus de poids à la candidature du bonhomme. Le vainqueur de l’édition 2023 aura-t-il des boucles d’or ?

Stats en 2021-22 : 14,8 points, 5,7 rebonds, 45% au tir dont 36% de loin

Stats en 2022-23 : 25,2 points, 8,6 rebonds, 51% au tir et 40% de loin.

#1 – Shai Gilgeous-Alexander (=)

Toujours leader ce bon Shai Gilgeous-Alexander mais le sera-t-il toujours lorsque le gong sonnera ? Le garçon a des raisons de croire en ses chances. On connait son talent depuis un moment et le voir évoluer à un niveau de All-Star (il a lui aussi été sélectionné pour l’événement) n’est pas surprenant mais qui s’attendait à ce qu’il soit capable de jouer à un tel niveau ? Et surtout de pouvoir maintenir un tel état de forme sur toute la saison. Si le classement du Thunder ne lui offre pas les projecteurs que mériteraient ses performances, SGA reste notre favori pour devenir le MIP 2023. Une première pour la franchise depuis 1987 avec Dale Ellis, mais l’équipe s’appelait alors les Sonics.

Stats en 2021-22 : 24,5 points, 5,9 passes, 5 rebonds, 1,3 interception, 45% au tir dont 30% de loin.

Stats en 2022-23 : 31,1 points, 5,7 passes, 4,8 rebonds, 1,7 interception, 1,1 contre, 51% au tir dont 34% de loin