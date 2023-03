Un vendredi de fin d’hiver, quelques heures à tuer… et une expo basket à une heure de route ? Chérie, démarre l’Opel, on va voir SLip parce qu’il expose à Lyon. Quelle drôle de phrase mais vous allez voir, tout s’explique.

SLip ? Un surnom issu d’un délire musical autour d’un son des Smashing Pumpkins. SLip c’est marrant, alors SLip c’est resté.

Mais SLip, Sylvain pour les intimes, ce n’est pas qu’un nom marrant. SLip c’est surtout un artiste, spécialisé dans le collage digital, un artiste qui a déjà collaboré avec Reverse dans leur Mook, et qui fait actuellement rimer quelques unes de ses dernières œuvres avec… la NBA.

Double Double c’est quoi ? Eh bien comme son nom l’indique, l’expo Double Double c’est une double performance. D’un côté de l’art, des toiles de grands maîtres, ici plutôt issus d’une thématique religieuse. Mais des toiles… customisées, pimpées par l’artiste, revisitées avec son regard, celui d’un fan de la NBA des années 90. Double Double.

Parce que oui, Sylvain a rempli sa besace à souvenirs durant les “années Jordan”, ça transpire quand on pénètre sur les lieux de l’expo, et parce qu’après tout, cette époque de la NBA coïncide plutôt bien avec le caractère pieux des tableaux choisis comme base de travail. Au final on en prend plein les yeux, on bascule à la fois 30 ans en arrière mais également dans un espèce de monde parallèle coincé entre celui de Velasquez et celui de Larry Bird, le tout en ayant la chance d’échanger avec l’artiste, présent sur les lieux tant qu’il le peut et sur rendez-vous, régional de l’étape qu’il est puisque Sylvain est un enfant de Lyon.

[THREAD] Cours d’histoire option #NBA Once Brothers

d’après “Marius prisonnier à Minturnes” de Jean-Germain Drouais 1786

exposé au Musée du Louvre pic.twitter.com/5NdM5ZyIu2 — SLip (@iamSLip) March 6, 2023



Artistiquement c’est aussi original que réussi, éditorialement ça nous plait et on vous renvoie au tableau intitulé “Trashtalking”, et globalement à des titres d’œuvre si savamment trouvés (Irk with no D) qu’on en proposerait presque un job de rédacteur à Sylvain.

Mais chacun son boulot et SLip fait plutôt très bien le sien.

Si vous en voulez la preuve ? C’est jusqu’au 31 mars au SOFFFA Lyon Guillotière, 27 rue de Cavenne dans le septième. Avec un peu de chances vous y croiserez même d’autres passionnés, nous on a croisé el famoso Valentin de NBA Legendary, et dans tous les cas on vous conseille fortement le détour pour voir de vos propres yeux le travail de Sylvain et, qui sait, pour orner votre salon de l’une de ses œuvres, parce que ça en jette quand même pas mal sur un mur en pierre.

Retrouvez SLip sur ses réseaux :