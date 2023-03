La publicité NBA de Noël 2011 : voyage à travers les époques, quand tous les rêves étaient permis

Ah, les publicités NBA de Noël. Grand classique qui revient à chaque fois à la même période de l’année : celle embrumée par un froid scintillant, au seul bruit des grosses boots contre la neige, « prompch, prompch, prompch… ». Retour sur l’édition 2011-12 de ce rituel qui couple intelligemment plaisir et marketing. Sont forts ces ricains.

Petit thème de lover, des images impossibles, Larry Bird qui post-up Dirk Nowitzki, Carmelo Anthony proche de Charles Barkley, Steve Nash qui tend la main à Pistol Pete… et cette musique. L’impression d’avoir reçu un cadeau de la part d’un proche qui ne nous connaît pas, et dont la seule motivation est marketing. Pourtant, cette publicité se classe sans nul doute parmi les plus iconiques. Elle est de celles qui ont participé à la mystification du jeu, de son contour, et de ses joueurs devenus des icônes aux yeux d’enfants posés devant la télévision, au meilleur des moments. Derrick Rose et Michael Jordan. Kobe et Magic Johnson. Autoriser le rêve d’un fit qui n’arrivera jamais, pour ne pas mettre une génération au-dessus de l’autre. Pour hiérarchiser sainement sans trop confronter. Histoire de rappeler à la jeunesse qu’avant ses héros, il y en avait d’autres sans lesquels les héros du moment, enfin ceux de la jeunesse, ne seraient pas les héros d’aujourd’hui qui sont les héros d’après les héros d’avant. Enfin ouai, les héros ne sont pas les seuls héros, enfin en ce moment si, mais des héros qui doivent beaucoup à d’autres. Enfin ouais vive les héros.