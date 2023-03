La saison de Kyle Lowry est-elle déjà terminée ?

Depuis un mois, Kyle Lowry n’a pas remis un pied sur un parquet de NBA. Les genoux du Champion NBA 2019 grincent fort. C’est en tout cas ce qu’a laissé penser Erik Spoelstra en esquivant une question à ce sujet.

Reverrons-nous Kyle Lowry cette saison ? À moins que tombe une annonce officielle soutenant le contraire, oui, quand même. Pourtant, Erik Spoelstra laisse présager l’inverse en conférence de presse. Quand l’insider Barry Jackson lui pose une question à ce propos, le coach du Heat refuse de répondre. Pas besoin d’avoir un Bac+8 en communication pour comprendre qu’une telle réaction n’est pas de bonne augure pour le meneur d’expérience de Miami. Blessé lourdement au genou depuis début février, Kyle Lowry n’a plus été revu avec la tenue du Heat durant ce dernier mois. Ce même genou déjà touché deux fois en début de saison et qui l’avait écarté des terrains pour plusieurs jours. Avec les grandes échéances play-in/Playoffs qui arrivent, ça serait quand même bien pour les Floridiens que leur titulaire au poste 1 soit remis d’aplomb.

Spoelstra declines to answer when asked if there is expectation that Lowry will return to team this season — Barry Jackson (@flasportsbuzz) March 4, 2023

Cette saison, on ne peut pas dire que ce soit du grand Kyle Lowry. L’époque à laquelle Kalo était pièce majeure d’un cinq champion NBA semble révolue. Seulement 12 points, 4 rebonds et 5 passes avec à peine 40% au tir (39.6 précisément), bien en-deçà de ce que le management du Heat attendait de lui au moment de son recrutement. Au-delà des stats, son impact dans le jeu est réduit. On ne retrouve pas l’intensité à laquelle il nous avait habitués des deux côtés du parquet. L’âge, probablement.

Malgré tout, le plus embêtant est que la postseason se rapproche. Et bien que Kyle Lowry ne fasse pas la saison de sa vie, le Heat ne dit pas non à son expérience. Dans le roster, seuls Kevin Love et le bodyguard Udonis Haslem connaissent la sensation d’enfiler une bague de champion autour d’un annulaire. Ce qui est bien peu pour une franchise qui a connu les hauteurs de la Ligue il y a plus d’une décennie (et qui voudrait y retourner). Même s’il n’est que sur le banc, la présence de Lowry serait déjà un gros plus pour le Heat. Gros croisage de doigts en Floride.