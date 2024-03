Ce matin on a envie de chanter, ce matin on a envie de hurler. Alors qu’un, ou deux, ou trois Français débarqueront en NBA la saison prochaine avec de grandes ambitions, un autre est tout simplement – déjà – en train de mettre la Grande Ligue à feu et à sang. Absolument personne n’est prêt pour la suite, seul lui sait. Allez, on se calme et on se fait le résumé de la nuit ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Ousmane Dieng a pété un triple-double en G League… dans un drôle de match.

Olivier Sarr était blessé à la cheville et n’a pas participé à ce match.

Théo Maledon n’a pas joué face aux Rockets, match trop équilibré, mdr.

Sidy Cissoko et Moussa Diabaté ont été efficace à l’échelon inferieur.

Le highlight de la nuit (ils durent deux minutes)

Victor Wembanyama becomes the first player in NBA history to record 25+ points, 10+ rebounds, 5+ assists, 5+ blocks, and 5+ 3PM in a game 📈

🔥 28 PTS

🔥 13 REB

🔥 7 AST

🔥 5 BLK

🔥 5 3PM

🔥 W pic.twitter.com/xNKwwOpNmS

— NBA (@NBA) March 1, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #19 | Pick #120

📊 Moyenne de la nuit : 42.86 pts#NBA pic.twitter.com/7sLFoVVuJ8

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 1, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir