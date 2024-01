Nuit incroyable qui se termine en NBA, une nuit pleine de gros chiffres, de gros tirs et même de gros fails. On vous raconte tout ça mais on vous prévient, on n’aura pas assez de place pour tout mettre.

Les Français de la nuit en NBA

Killian Hayes a lâché une grosse première minute face aux Bucks avec un dunk en contre-attaque et trois passes décisives. C’est aussi, à peu près, le résumé de sa soirée.

Nico Batum était aux premières loges pour assister à l’avènement du Roi Joel, et Nico Batum était partout (5 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 steals).

Victor Wembanyama en a collé 33 en 28 minutes aux Sixers. Et s’il n’y avait pas eu Joel et ses 70 points, on ne parlerait que de Vic ce matin.

13 points à 6/6 et 11 rebonds pour Rudy Gobert, qui a assisté impuissant au show Towns.

Frank Ntikilina n’est pas rentré.

Théo Maledon n’est pas prêt de rentrer.

Pas de Sidy Cissoko ni de Rayan Rupert avec leurs équipes de G League respectives.

Le highlight de la nuit

Onyeka Okongwu POSTER.

Le point TTFL du matin

