Froid comme une lame. Tueur silencieux. Offensivement parfait. Cette nuit Kevin Durant a offert ce qu’il avait de plus Kevin Durant en lui, et les Bulls n’ont rien pu y faire.

Ces Suns commencent à faire sacrément flipper mais, attention, ces Bulls ne donnent pas leur part au chien, surtout quand Zach LaVine est absent. Et après cette balle perdue, passons immédiatement à celle que Kevin Durant a mis dans le dos de ses adversaires cette nuit :

DOUBLE CLUTCH.

GAME WINNER.

Il a commencé tranquille, et il a fini très fort. Après un shoot – on vous laisse deviner la distance – de DeMar DeRozan qui permettait aux Bulls de recoller à 113 partout, la dédicace à Rim’K et Mokobé n’a semble-t-il pas plu à Kevin Durant, qui s’est chargé à sa manière de souhaiter une bonne soirée à tout le monde, fêtant ainsi, au passage, son trophée de meilleur joueur de la semaine à l’Ouest. Une victoire qui confirme également la très belle forme des Suns (sixième victoire de suite, onze victoires sur les quatorze derniers matchs), et qui nous fait également oublier que l’on a également assisté au cours de ce match à une embrouille de type NRJ12 entre Drew Eubanks et Andre Drummond, qui a glissé en voulant en découdre.

Kevin Durant ? Froid comme une lame. Tueur silencieux. Offensivement parfait. Mais toujours pas le GOAT.

