Auteur d’un 2/5 à longue distance cette nuit face aux Blazers, Kevin Durant a dépassé J.R Smith au classement des meilleurs shooteurs à 3-points de l’histoire de la NBA. KD intègre officiellement le Top 20.

Scoreur légendaire de la NBA et proche des 28 000 points en carrière, Kevin Durant n’est pourtant que 20ème au classement all-time à longue distance. Bien loin derrière des joueurs comme Damian Lillard ou James Harden, pourtant draftés après lui. Cet écart s’explique notamment par le fait que KD prend largement moins de tirs du parking que les cités précédemment (4,9 tentatives par match pour Durant contre 7,6 pour Harden et 8,3 pour Dame). Il y a aussi les blessures, qui ont limité les dernières saisons de Kevin Durant, que ce soit aux Nets ou aux Suns.

La Durantula n’en reste pas moins un scoreur létal à longue distance, comme le montrent ses 38,7% d’adresse en carrière.

KD drills the triple to move into 20th on the all-time 3PM list!





— NBA (@NBA) January 15, 2024

Lentement mais sûrement, KD est en train de se replacer dans la liste des meilleurs scoreurs all-time du parking. Il a cette nuit dépassé un certain J.R. Smith dit Gérard à la 20ème place. Crime de lèse majesté mais on lui pardonne facilement tant il est bon.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving into 20th all-time in 3-pointers made!

— NBA (@NBA) January 15, 2024

Malgré ses 35 ans, Kevin Durant affiche toujours une forme de MVP, compilant 29 points, 6 rebonds et quasiment 6 passes par match cette saison. Le MVP 2014 devrait grimper encore de quelques échelons cette année. Devant lui, plusieurs joueurs retraités (hormis Eric Gordon) qui ne comptent que quelques dizaines de tirs primés d’avance. KD peut sans problème aller chercher Jason Kidd au 15ème rang dès cette année. La saison 2024-25 lui permettra ensuite de se rapprocher du Top 10, pour le moment détenu par Jason Terry avec 2282 tirs primés (contre 1931 pour KD).