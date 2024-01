Jaime Jaquez Jr. (Heat) va manquer les 2 prochains matchs

La victoire du Heat face aux Hornets (104-87) cette nuit a un léger goût amer puisque la franchise floridienne a perdu Jaime Jaquez Jr. sur blessure. Le rookie du Heat devrait être absent au moins pour les deux prochains matchs.

Les blessures sont un quotidien à Miami depuis quelques temps, mais on donne deux ou trois bouts de ficelle à Erik Spoelstra et il te transforme le tout en Transformers Super Saiyan. Cette saison ne fait pas exception et Jaime Jaquez Jr. vient de rejoindre la grande familles des éclopés de South Beach puisqu’après avoir joué la totalité des matchs, JJJ s’est blessé à l’aine durant la 1ère mi-temps du match contre les Hornets.

#CHAvsMIA INJURY UPDATE: Jaime Jaquez, Jr. left tonight’s game vs the Hornets with a left groin strain. He will not return.

Pourtant, le meneur au look de mousquetaire partait pour un très gros match avec 15 points à 7/10 au shoot… dans le seul 1er quart. De quoi l’avoir mauvaise puisque la blessure l’a coupé dans son élan.

“Cela devenait de pire en pire au fil du match. Je ne pense pas que ce soit grave, mais nous prenons beaucoup de précautions actuellement.”

Petit coup dur pour le Heat qui perd son titulaire en l’absence de Jimmy Buckets. Triple J impressionne tout le monde depuis le début de saison, et, impliqué très vite dans le système d’Erik Spoelstra, il a été dans le 5 majeur sur onze des douze derniers matchs de Mayami. Depuis le 20 novembre, le rookie du mois à l’Est tourne à 16,6 points, 4 rebonds et 3 passes dans un Heat cinquième de sa Conférence.

Erik Spoelstra on Jaime Jaquez’s injury:

“He is not going to travel. We are listing him after this game day to day.”

“It’s his groin. He says and his trainers say it’s not as severe as the one earlier in the season.”

La blessure ne devrait pas être trop grave comme l’a annoncé Erik Spoelstra en conférence de presse. Malgré cela, Aimé Jacquet 2.0 ne fera pas le déplacement pour affronter les Nets et les Raptors et devrait revenir en fin de semaine face aux Hawks. Son absence tient plus de la prévention qu’autre chose puisqu’il a déjà été blessé à l’aine en présaison.

