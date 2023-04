Les Suns ont perdu leur Game 1 à domicile face aux Clippers ce dimanche. En plus d’être la première défaite de Kevin Durant sous ses nouvelles couleurs, il s’agit également de sa septième consécutive en Playoffs. Une stat qui fait tout drôle quand on connaît le talent du bonhomme.

Les Clippers de Kawhi Leonard et Russell Westbrook se sont arrachés hier pour obtenir le premier match de la série face aux Suns à l’extérieur. Ce succès cause la première défaite de Kevin Durant depuis son arrivée à Phoenix, lui qui était en 8-0. Mais encore plus dramatique, KD n’a plus gagné un match de Playoffs depuis le Game 5 face aux Bucks en 2021, soit sept défaites de suite. Entre-temps on relève : deux défaites face aux Bucks, dont une pour une histoire de pointure, un sweep made in Celtics et donc cette défaite hier contre Los Angeles.

Amazingly, and seemingly impossibly because of how overall brilliant he’s been, but Kevin Durant is now on a 7 game playoff losing streak. The last playoff game he won was the 48-17-10 masterpiece in G5 of Rd. 2 in ‘21 against the Bucks. — nick wright (@getnickwright) April 17, 2023

Même si les hommes mentent et pas les chiffres, il faut relativiser cette stat catastrophique pour KD. Parmi ces rencontres, il y en a une majorité où Durant domine et fait son match. Encore hier, il termine avec 27 points, 9 rebonds et 11 passes. On se souvient encore tous très bien de ce what if lors du Game 7 à Milwaukee. À deux millimètres de crucifier la bande de Giannis. Contre les Celtics en 2022, certes c’était dur pour lui et son langage corporel n’a pas toujours été des meilleurs au niveau du leadership, mais c’était contre la meilleure défense NBA et au terme d’une saison bordélique et usante pour lui avec Brooklyn. D’ailleurs, sur les sept défaites, six d’entre elles ont terminé à sept points d’écart ou moins, preuve que ce type de match se joue sur des détails.

Une losing streak à laquelle on ne s’attend pas quand on parle d’un joueur de la stature de Kevin Durant. KD aura l’occasion demain d’y mettre un terme lors du Game 2 face aux Clippers. La victoire est même obligatoire si les Cactus ne veulent pas aller à la Crypto.com Arena avec un risque élevé de sweep.