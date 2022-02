Les Suns sont intraitables : victoire face à des Clippers qui n’ont rien lâché, mais Phoenix est trop fort y a pas à chier

Face à des Clippers en back-to-back et forts d’une série assez folle de quinze victoires sur les seize derniers matchs, les Suns étaient évidemment favoris cette nuit, lancés qu’ils sont vers des sommets cette saison et rendant zinzins absolument quiconque croise leur route depuis début octobre. Au final le dernier match de la nuit aura été plus équilibré que prévu mais le résultat final est on ne peut plus logique car on ne peut décidément plus arrêter Chris Paul et sa bande.

Les stats maison d’un joli petit match de fin de nuit c’est juste ici

A chacune des sorties de cette équipe des Suns le constat n’en est que toujours plus clair. Injouables, intraitables, trop parfaits, défaut principal trop forts. Nouvel exemple cette nuit avec la réception de Clippers, qui restaient sur un énorme match la veille au Chase Center et une victoire enjaillante face aux Warriors, et le back-to-back couplé à l’écart de niveau réel entre les deux équipes nous laissaient imaginer un match potentiellement déséquilibré… il n’en fut finalement rien. Rendons donc hommage pour commencer à cette drôle de troupe californienne, mise sur orbite cette nuit par un frontcourt qui aura passé son premier quart-temps à manger du Deandre Ayton en salade. Ivica Zubac pour jouer des coudes, Nicolas Batum pour offrir un peu de spacing et Marcus Morris qui fait les deux à la fois, et pour Phoenix c’est comme très souvent Devin Booker qui fait environ 120% du taf sur le début de match. 13 points pour D-Book après dix minutes mais des Clippers qui font la course en tête, Nico qui a déjà pilonné deux fois du parking, 26-22 Clippers le réveil du leader se fait attendre.

Ding dong tiens tiens, le réveil vient de sonner. Marcus Morris relance la machine mais la bench mob des Suns entre alors en piste. JaVale McGee aura des voix dans le classement des meilleurs sixièmes hommes de la saison et cette phrase est folle, Elfrid Payton joue toujours en NBA et c’est également fou, Aaron Holiday fête son arrivée dans l’Arizona avec un tir de loin et les Suns sont dans le match avant le retour des héros, malgré une nouvelle tomate cerise de Nico Batum. Deux hommes en particulier, puisque Chris Paul reprend ses bonnes habitudes en mettant les doigts dans la prise quand son équipe en a le plus besoin, tout en remettant dans le match son pivot bahaméen en lui offrant quatre caviardos en trois minutes avant la mi-temps. Les Suns ont repris le lead, le troisième quart sera ensuite un échange de coup avant le premier gros coup de chaud du match, orchestré par… Mikal Bridges, intraitable en défense et récompensé en attaque avec des paniers faciles sur du jeu rapide. Malgré tout Reggie Jackson, Nico et Marcus Morris permettent à L.A. de ne rien lâcher et d’y croire encore tels des Lara Fabian en short, mais huit points rapides de Devin Booker, tiens t’es revenu toi, offriront une première respiration à l’équipe de Monty Williams avec la dizaine de points d’écart dépassée pour la première fois.

Mais ces Clippers ne lâchent décidément jamais, et c’est de manière originale le trio composé de Robert Covington, Isaiah Hartenstein et Luke Kennard qui va nous empêcher d’aller chercher les croissants dès l’ouverture de la boulange. Tant pis, ils seront encore chauds dans trente minutes, mais peut-être pas autant que Luke Canard qui kennarde à tout va et fait même repasser les Voiliers devant à six minutes de la fin de la régate. 6h du matin ? L’heure de vous rappeler pour la 250ème fois au moins qu’en cas de money time un Chris Paul vous sera bien utile. Le maestro rentre en piste même s’il ne l’a pas spécialement quitté de la nuit, enchaine un tir du parking dans l’axe, deux passes pour Ayton et Booker, un nouveau tir à mi-distance puis une passe pour Michel Ponts pour sceller la victoire des Suns, ce qui nous fait donc un CP3 impliqué sur les six derniers paniers de son équipe, merci de scotcher ceci dans le dictionnaire à la page clutch.

Furia offensive en deuxième mi-temps, quelques doutes peut-être, ou peut-être pas, mais des leaders qui chauffent au bon moment pour au final aller chercher une victoire presque tranquille. 47-10 c’est le bilan, calmement, et très franchement, au 16 février, on en voit pas qui pourrait taper quatre fois ces Suns dans la course au Larry O’Brien Trophy. L’impression est complètement folle, il suffira « juste » que ça dure.