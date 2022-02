Les Celtics ont collé une énorme rouste aux Sixers : 135-87 et neuvième victoire de suite pour Boston, alerte verte sur la Conférence Est !

Les Nets avaient en leur temps enchainé les victoires, Dieu que ça parait loin, les Bulls, les Cavs, le Heat, les Sixers ou les Bucks ont également montré les muscles à nombreuses reprises et dernièrement, même les Raptors se mêlent à la fête (sauf hier). Alerte sur la Conférence Est, une nouvelle franchise déboule à cent à l’heure à l’approche du printemps, et cette franchise s’appelle les Boston Celtics.

Huit. Pas moins de huit franchises ont connu cette saison un sacré coup de chaud à l’Est, rendant la course aux Playoffs passionnante de ce côté-ci des Stazounis. Le dernier squad en date à tagger le mot imbattable sur toutes les portes de vestiaire ? Les Celtics, vainqueurs cette nuit et dans les grandes largeurs de Sixers qui attendent leur renfort barbu, les Celtics qui émargent donc ce matin à neuf victoires de suite, onze sur les douze derniers matchs, et qui sont désormais bien installés à la sixième place de leur conférence. La victoire de la nuit ne restera pas dans les annales à part dans celles des joueurs de Philadelphie si on enlève un n à annales, mais elle est en tout cas une preuve de plus que le groupe de Ime Udoka est actuellement en pleine bourre.

Les Sixers parlons-en, rapidement, juste le temps de dire qu’un match reste un match, que très vite Joel Embiid s’est retrouvé bien seul, et que la franchise de Pennsylvanie se réveille ce matin avec la pire défaite de son histoire face aux Celtics, après 457 confrontations, la septième plus grosse défaite tout court de son histoire. Glisser sur une peau de banane ça arrive, mais il faudra très vite se remettre d’aplomb pour partir en All-Star Weekend tranquille, après une dernière confrontation demain soir face… aux Bucks, oh le gros miam-miam, même si la recrue phare James Harden ne mouillera pas le maillot de Philly avant une dizaine de jours.

Les Sixers c’est fait, que dire de plus de toute manière, et passons donc à ce fameux rouleau compresseur vert.

Huit victoires de suite donc avant ce match, les Pelicans, les Hornets, le Heat, les Pistons, le Magic, les Nets, les Nuggets et les Hawks passés à la moulinette depuis le début du mois de février, et des leaders qui montent en régime. Cette nuit Jaylen Brown a lancé les hostilités en plantant plus ou moins les douze premiers points du match, Jayson Tatum a terminé le boulot en fin de premier quart, et déjà les C’s menaient de plus de dix points. L’arrivée de Derrick White dans le Massachussetts ressemble pour le moment à l’une des plus belles acquisitions de la trade deadline et l’ancien grand front des Spurs le prouve une fois de plus au Wells Fargo Center, et, signe qui ne trompe pas, même Aaron Nesmith rentre ses tirs, on parle quand même du joueur le plus… maladroit de toute la Ligue cette saison. Joel Embiid est un capitaine abandonné, JT reprend le flambeau de JB au second quart, l’écart grimpe comme un Edwards grimpe un Watanabe et à la mi-temps Boston mène… 69-42 puis… 101-58 après le troisième quart puisqu’il est écrit que ce soir c’est la grosse nouba d’un côté alors que rien ne va de l’autre.

Inutile de vous dire qu’on n’a absolument pas regardé le dernier quart-temps, inutile de vous préciser que les Celtiques ont évidemment gagné ce match, 135-87 au final, et ce qu’il faut retenir de la raclée de la nuit c’est aussi et surtout que Boston s’installe confortablement à la sixième place à l’Est, à une petite victoire de leur victime de la nuit, et à deux seulement de la troisième place des Bucks. Les dix prochains matchs des C’s ? Les Pistons (trois fois !), les Nets deux fois, les Pacers, les Hornets, les Hawks et les Grizzlies. Hum hum, émoji yeux.