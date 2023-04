Après un fantastique Game 1 remporté au forceps, les Kings ont encore plus d’appétit. Outsiders dans une série face à une équipe moins bien classée mais championne en titre, la bande de jeunes pirates de Sacramento doit confirmer à 4h du matin que le revers des rois des océans au premier match n’est pas une anomalie de parcours.

Ils en ont dans le bide, les Kings. Après une régulière historique, ils ont fait brûler le Golden 1 Center comme on ne l’avait plus vu depuis très, très longtemps. De’Aaron Fox en transe, Malik Monk intenable… et la victoire au bout. Les Warriors ont fléchi en fin de match, permettant à Sacramento d’allumer le fameux rayon et d’entonner des “Light the Beam” jusqu’au bout de la night.

Je donnerais n’importe quoi pour revivre la soirée d’hier. Match incroyable, Fox et Monk en feu, ambiance de fou, victoire dans les dernières secondes, la fête dans Sacramento… une expérience mystique. pic.twitter.com/VTVsfcjJHT — Kings France (@KingsFrance_fr) April 16, 2023

En fin de nuit, ce sera l’heure de la confirmation. Dans d’autres séries, une deuxième victoire à domicile serait synonyme d’avantage quasi-décisif dans la série. Pour les Kings, ce serait surtout une avance confortable avant d’aller défier les champions en titre dans leur antre à l’aura quasi-mystique dès qu’elle revêt sa tenue de Playoffs. Vous l’aurez ainsi compris : partir de Sacramento à 1-1 serait une bien mauvaise opération pour Mike Brown et son équipage.

Heureusement, les mers de la cité des Rois sont clémentes pour les Kings : tout comme celles de San Francisco, elles deviennent très houleuses dès qu’un adversaire ose s’y aventurer. Et les Warriors l’ont compris au premier match. L’avantage de ceux dont le bateau arbore le pavillon bleu et jaune ? Depuis dix ans, ils naviguent et dominent, quelque soit la météo, sur toutes les étendues d’eau de la ligue. La métaphore est claire : en Playoffs, Golden State est une équipe qui sait gérer tout type de situation et qui y apporte souvent la meilleure réponse. La stat est d’ailleurs parlante : depuis le début de l’ère Stephen Curry, les Warriors ont toujours gagné un match à l’extérieur, peu importe la série.

Quelques éléments techniques ? Déjà, un potentiel absent de marque : Jordan Poole. L’un des vices capitaines de l’équipage de Stephen Curry est incertain, la faute à une cheville gauche douloureuse suite à un mauvais mouvement au Game 1. L’autre clé ? Mieux gérer les rotations, côté Warriors. Le match était dans les mains des Dubs avant qu’ils n’encaissent un gros run lors du passage de Curry et Draymond Green sur le banc. Pour les Kings ? Il faut réitérer l’exploit, et la foule venue en nombre au premier match va très certainement être de nouveau présente pour assister à ce duel au sommet. Un soutien de grande taille, qui doit être suivi par un jeu tout aussi efficace qu’au premier match. Attention, les Warriors sont les rois de l’adaptation, et Steve Kerr est le roi dans ce domaine.

S’ils ont donc déjoué ce samedi, attention à la furie des visiteurs ce soir. Avis de tempête sur le terrain, et dans les gradins : la recette pour un match qui s’annonce immanquable ! Et prévoyez les parapluies, il risque de pleuvoir très fort dans les arceaux…

