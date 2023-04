Ah parce que vous pensiez vraiment qu’on allait vous laisser vivre le retour des Kings en Playoffs… seuls dans votre canapé ? Eh bien sachez que vous vous fourrez le doigt dans l’oeil jusqu’à Sacramento.

Cette nuit à 2h30 du matin, c’est donc en famille que nous vivrons l’histoire, le retour des Kings en Playoffs, après une sieste de 17 saisons passées entre les enfers, le cirque et le purgatoire. Immanquable évènement, face aux Warriors champions en titre qui plus est, et c’est donc accompagné de Bastien, Alex et… Simon, infatigable fan des Kings, que vous vivrez ce pan important de l’histoire de la NBA contemporaine. 2h30 du matin c’est tard ? Boarf, c’est un peu tôt en fait, mais ça se fait, on vous jure que ça se fait. Alors d’ici-là les consignes sont claires : faites le plein d’énergie et/ou de gâteaux, mettez immédiatement la chaine YouTube de TrashTalk dans vos favoris quoi comment ça ce n’est pas déjà fait, et rendez-vous dès 2h30, en silence ou dans les cris, avec des cernes ou de grands sourires, et si vous êtes un vrai vous arriverez à avoir les deux en même temps.

A ce soir, on a TELLEMENT hâte, et dire qu’on va vivre le Game 4 au Grand Rex au milieu de 2 500 furieux. Quelle vie, mais quelle vie.