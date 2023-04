Samedi 15 avril 2023, attachez vos ceintures et préparez-vous au décollage. Les NBA Playoffs 2023 c’est parti, et dès ce soir ça va envoyer du très très sale.

Le programme :

19h : Sixers – Nets (Game 1)

21h30 : Celtics – Hawks (Game 1)

0h : Cavs – Knicks (Game 1)

2h30 : Kings – Warriors (Game 1)

On ne va pas y aller par quatre chemins, chaque seconde de basket ce soir sera un pur bonheur. On parle de Playoffs, de la quintessence du basket cainri, et au passage de notre passion. On parle du premier match du premier tour, dans lequel il se passe bien souvent quelque chose, notamment cette année avec pas mal de belles histoires à raconter. On a attendu toute l’année, on a maté des 151-142 sans aucune intensité, des Rockets – Pacers juste pour voir, alors pas le moment de flancher car ce mois d’avril est le plus beau de l’année.

Ce soir ? Joel Embiid qui voudra grailler les Nets, les Celtics qui ambitionnent de mettre le bec des Hawks dans la terre, les Cavs et les Knicks qui se bastonnent et un firework parfait avec le retour des Kings en Playoffs après 17 ans de disette, et face aux champions en titre s’il vous plait. Doit-on en dire plus pour vous motiver ? On espère que non. Le cas échéant rendez-vous dès 19h avec le smile et un appétit d’ogre, ça va être grandiose.