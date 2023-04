Les Playoffs 2023 démarrent ce samedi. L’excitation monte et on a envie de voir toutes ces franchises se battre pour une seule chose : le titre. Mais on n’y est pas encore et il faut bien commencer par le premier tour. Justement, cette année certains de ces first rounds sont frappés par le destin, histoire de rajouter une bonne couche de storytelling à la meilleure période de l’année.

Cavaliers – Knicks : le dossier Donovan Mitchell

Une des séries les plus indécises de la conférence Est oppose les Cavaliers aux Knicks. Ce genre de duel 4e contre 5e est souvent intéressant avec des niveaux de jeu très proches. Mais il suffit d’un élément pour tout faire basculer. New York a connu Trae Young et va peut-être, pour ne pas dire sûrement, connaître bientôt Donovan Mitchell. Un nom pas si inconnu que ça si on reprend son dossier depuis un an. Rappelez-vous l’été 2022, il fait chaud, les Warriors sont champions et le Utah Jazz explose, la faute à une élimination au 1er tour des Playoffs par les Mavs. Rudy Gobert signe à Minnesota et Donovan Mitchell, on y arrive, est attendu dans la Big Apple. Cela fait des semaines et des semaines que toutes les rumeurs vont dans ce sens, mais rien d’officiel ne tombe. Jusqu’au 1er septembre où Adrian Wojnarowski annonce que Spida est tradé chez les… Cavaliers. Hein ? Quoi ? Mais c’était pas censé se passer comme ça ! Coup de tonnerre, les rumeurs nous ont joué un mauvais tour et Mitchell part faire le bonheur de Cleveland toute la saison avec comme point d’orgue, ce match à 71 points contre les Bulls. Et le destin aura donc voulu que Donovan Mitchell se retrouve en Playoffs directement confronté aux Knicks pour un très beau storytelling sur le long terme.

Full trade: Utah is trading Donovan Mitchell to Cleveland for Lauri Markkanen, Ochair Agbaji, Collin Sexton, three unprotected first-round picks and two pick swaps, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1, 2022

Suns – Clippers : un trop plein de retrouvailles

De l’autre côté des États-Unis, la deuxième confrontation entre 4e et 5e fait envie. Les Suns et les Clippers, c’est un duel de stars, de style et d’honneur. Mais sans même prendre en compte l’aspect basketballistique, beaucoup d’émotion due à des retrouvailles seront présentes dans l’atmosphère. Déjà, il s’agit du remake de la finale de conférence de 2021, meilleur résultat de l’histoire des Clippers. À l’époque, Kawhi Leonard n’avait pas pu jouer à cause de sa blessure au genou contractée face au Jazz en demi, et cette année c’est Paul George qui laisse The Claw tout seul pour blessure.

Sources: Clippers star Paul George is expected to be sidelined to begin the first-round playoff series against the Suns, but is making some tangible progress from his March 21 knee injury. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2023

À ce moment-là, Kevin Durant résidait encore à Brooklyn et il était question d’orteil, de pointure et de what if. Justement, en parlant de KD, celui-ci retrouve son vieux pote Russell Westbrook avec qui il a écrit les belles heures d’OKC. Les deux ont déclaré clairement n’avoir aucune animosité l’un envers l’autre et que le meilleur gagnera sur le terrain. Du drama en moins, mais du basket en plus.

Dernier concerné par ces retrouvailles, Chris Paul. Celui qui a fait partie de ces Clippers qui ont essayé de battre la malédiction en Playoffs avec Blake Griffin, DeAndre Jordan et Jamal Crawford retrouve son ancienne franchise et va devoir… les enfoncer dans cette malédiction. Cette dernière la touche aussi personnellement car il manque toujours une bague à son palmarès. Peut-être que cette année sera enfin la bonne, même si pour ça il faudra battre l’actuelle meilleure équipe de L.A.

Sixers – Nets : James Harden contre ses anciens démons

On retourne à l’Est avec ce premier tour entre les Sixers et les Nets. Et on la voulait cette série, en octobre… mais pas avec ces joueurs. Enfin surtout du côté de Brooklyn. On n’a rien contre Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie ou Cam Johnson, mais avouez que les confrontations entre Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden en Playoffs auraient été fabuleuses non ? Surtout après le blockbuster trade de février 2022 ! Mais bon, pas grave, il reste James Harden qui a des comptes à régler avec son ancienne franchise. Et ça nous suffit. Dommage que Ben Simmons ne soit pas là également car une série de Playoffs à se faire huer au Wells Fargo Center et à devoir prouver sa valeur aurait été géniale à vivre.

Bucks – Bulls : rien d’officiel, mais les riverains pourraient se croiser de nouveau

La dernière “match-up du destin” est à l’heure où sont écrites ces lignes clairement hypothétique. Cela dépend de ce soir, du résultat du Heat – Bulls au play-in. Mais dans le cas où les Bulls passent, ils retrouveraient leur voisin du dessus, le Wisconsin étant situé juste au nord de l’Illinois. Il s’agirait également d’une revanche de l’année dernière au même stade de la compétition, et les plus anciens se rappellent même du placage d’un tout jeune Giannis sur le Taureau Dunleavy Jr. il y a presque dix ans. Malheureusement, les Bulls risqueraient une nouvelle fois d’en baver. Toujours pas de Lonzo Ball en vue chez Chicago et ce n’est pas Patrick Beverley qui va faire step-up son équipe au point de battre les Daims de Giannis Antetokounmpo. Sans compter que Milwaukee a rajouté un Jae Crowder à son effectif, histoire d’être encore plus agressif en défense et punitif en attaque. Seule solution, mettre Diar DeRozan au premier rang pour que Giannis soit à 0/11 aux lancer-francs ?

We need Diar DeRozan at that game pic.twitter.com/C5wremYLRW — Bulls Talk (@NBCSBulls) April 13, 2023

Dans le cas où les Bucks affronteraient le Heat, ce serait également leur troisième série de Playoffs en quatre saisons. Après le 4-1 infligé par Miami dans la bulle, Milwaukee s’était vengé l’année suivante par un sweep puis une bague. En 2023, ce serait donc la belle avec avantage aux daims. Le premier tour des Playoffs, une histoire… d’histoires, toujours.