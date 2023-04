Éliminés au stade du play-in tournament face au Thunder, les Pelicans ont vu leur saison se terminer prématurément, eux qui avaient comme objectif de retourner au minimum en Playoffs et potentiellement d’y faire du bruit. Mais les nombreuses absences, notamment celles de Zion Williamson, ont plombé la Nouvelle-Orléans. De quoi pousser le vétéran C.J. McCollum à réaffirmer les priorités.

Sur le papier, les Pelicans avaient tout pour être ambitieux cette saison : un talent générationnel en Zion Williamson, un All-Star en Brandon Ingram, des jeunes hyper prometteurs (Trey Murphy III, Herb Jones…), des vétérans confirmés (C.J. McCollum, Jonas Valanciunas), des role players précieux (Jose Alvarado, Larry Nance Jr., Naji Marshall…), et l’un des meilleurs jeunes coachs de la NBA avec Willie Green.

Malheureusement pour les Pelicans, une saison ne se joue pas sur le papier mais sur le terrain. Et à ce niveau-là, certains joueurs ont passé justement beaucoup trop de temps loin des parquets pour pouvoir maximiser le potentiel de ce groupe.

“C’est important d’être disponible pour son équipe. Nous devons être disponibles. Il faut faire tout ce qui est possible en dehors des terrains en matière de préparation, pour se soigner, bien dormir, bien s’hydrater, bien manger” a notamment déclaré C.J. McCollum après la défaite de trop des Pelicans face au Thunder.

Difficile évidemment de ne pas faire un rapprochement direct avec Zion Williamson. Car si Zion n’est pas le seul à être passé par la case infirmerie cette saison et que d’autres ont regardé le play-in tournament depuis le banc (coucou Jose Alvarado et Larry Nance Jr.), il est celui qui détient une grande partie du destin des Pelicans entre les mains.

Pour rappel, à la mi-décembre, la Nouvelle-Orléans était en tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 18 victoires en 26 matchs sous l’impulsion d’un Zion en mode MVP. Et puis Williamson s’est blessé aux ischio-jambiers, blessure synonyme d’arrêt pour plusieurs semaines et même plusieurs mois suite à une rechute. Résultat : alors que le numéro 1 de la Draft 2019 n’a pas joué le moindre match depuis le début de l’année 2023, les Pelicans ont dégringolé au classement en perdant notamment 15 matchs sur 18 en janvier (Brandon Ingram était également blessé, ça n’a pas aidé…), avant de redresser un peu la barre pour gagner le droit de participer au play-in tournament. La suite, vous la connaissez, une défaite face à Oklahoma City et un départ prématuré en vacances.

A Pelicans season that began with such promise ended on Wednesday. And now, @WillGuillory poses a question: Will they ever get there with this group?https://t.co/kcR0KIr1I8 pic.twitter.com/vKMzvO9wFr — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 13, 2023

Pas besoin d’y aller par quatre chemins : si les Pels veulent vraiment devenir une place forte de l’Ouest, ils ont besoin d’avoir Zion sur le terrain. Même si l’équipe possède un noyau talentueux en dehors de Williamson. Même si elle a appris à s’adapter face à l’adversité. Même si elle se bat toujours jusqu’au bout. Zion doit être sur le terrain.

“On a besoin de nos meilleurs joueurs. On doit jouer le plus de minutes possible ensemble, surtout dans des matchs importants, pour voir ce qu’on peut offrir. Si on veut jouer le titre et faire un vrai run en Playoffs, c’est ce qu’il nous faudra.”

Comme souligné par C.J. McCollum via The Athletic, les Pelicans n’ont joué que dix matchs au total cette saison avec l’arrière vétéran, Zion (29 matchs joués au total, 53 manqués) et Brandon Ingram (45 matchs joués, 37 manqués). Un chiffre beaucoup trop faible pour franchir ce cap tant attendu depuis les belles promesses montrées en fin de saison dernière, où NOLA avait mis en difficulté les Phoenix Suns au premier tour des Playoffs.

Le côté positif dans tout ça, c’est que Zion Williamson n’a que 22 piges et que BI vient seulement d’atteindre les 25. Mais à force de perdre des saisons pour cause de blessures, la fenêtre de tir risque de se refermer pour les Pels, et puis C.J. McCollum – 31 ans – n’est plus tout jeune, lui qui devrait en plus se faire opérer du pouce prochainement et peut-être aussi de l’épaule pour soigner ses bobos de fin de saison.

Alors même si l’avenir reste très prometteur pour la Nouvelle-Orléans, il serait temps que les Pels brillent dans le présent. Avec Zion Williamson.

_________

Source texte : New Orleans Pelicans, The Athletic