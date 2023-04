Zion Williamson est absent depuis début 2023 à cause d’une blessure aux ischios et les Pelicans en pâtissent assez fortement. Du podium de la conférence Ouest, ils sont tombés à la neuvième place et doivent se battre pour leur survie dans cette postseason. Le retour du monstre de New Orleans n’est pas prévu pour tout de suite, Zion voulant retrouver des sensations avant de revenir.

Zion Williamson avait débuté sa saison avec un dossier de MVP et la termine à l’infirmerie, laissant son équipe encore une fois dans le pétrin. Son profil sujet à blessures fait beaucoup réagir et inquiète la communauté. Pourtant, dans une récente interview à ESPN, Zion révèle qu’il va bien physiquement, mais que les barrières pour revenir se trouvent dans sa tête.

“C’est un peu une bataille mentale. Quand j’ai aggravé ma blessure en février, c’était difficile. Quand je pars faire quelques mouvements, il y a cette hésitation. Parfois, elle vient, parfois non. Et je comprends l’importance des matchs qui arrivent mais je ne veux pas être sur le terrain en train d’hésiter sur ce que je fais et que cela affecte mon équipe dans le mauvais sens. Tout ce qui compte pour moi pour revenir, c’est de me sentir Zion.” – Zion Williamson

Même s’il parle de lui à la troisième personne, il a sans doute raison. Rien ne sert de se précipiter si c’est pour handicaper son équipe ou risquer une rechute. New Orleans a annoncé que quoi qu’il se passe dans le play-in, leur star serait trop juste pour y participer. En cas de qualification et de premier tour contre les Nuggets, un retour serait envisageable. “Si je me sens comme Zion, je serai sur le terrain” a appuyé le monstre de NOLA. Cette saison, il n’a joué que 29 matchs. Un trop faible total pour un joueur censé être un franchise player. Les responsabilités vont donc sur ses partenaires Brandon Ingram et CJ McCollum qui peuvent avoir des moments où ils sont en feu, mais qui ne durent jamais très longtemps. En 2022, Williamson avait déjà manqué toute la saison et la postseason. Il était cet élément clé qui aurait pu encore plus perturber les Suns, mais surtout faire passer un cap aux joueurs du Bayou en 2023. Ses absences répétées commencent à être un réel frein au projet des Pels qui ne peuvent pas évoluer au plus haut niveau.

Cette nuit, New Orleans reçoit OKC pour le match entre le 9e et le 10e de l’Ouest dans le play-in Tournament. Une rencontre dont ils sont favoris, mais qu’ils auraient aborder encore plus sereinement avec un Zion Williamson dans leur rang. On n’est jamais trop prudent.

Source texte : ESPN