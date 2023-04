Les Pelicans accueillent ce soir dans leur antre le Thunder dans un match hypant au possible. La jeune garde d’OKC voudra poursuivre son excellente saison en envoyant Ingram et ses potes directement en vacances. Rendez-vous cette nuit à 3h30 pour ce match 9-10 de l’Ouest, le vainqueur ira défier les Wolves pour une place en Playoffs. Installez-vous confortablement, c’est la preview !

NEW ORLEANS PELICANS – OKLAHOMA CITY THUNDER : 3H30 (Diffusé sur Bein 2)

Beaucoup d’amoureux du basket ont adoré voir jouer le Thunder cette saison. Déjà parce qu’il y a Shai Gilgeous-Alexander, le meneur d’OKC a livré une saison régulière exceptionnelle pour emmener l’équipe la plus jeune de NBA en play-in. Le garçon est à 31 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne cette saison et porte littéralement sa franchise sur ses épaules à…24 ans.

A la lutte jusqu’aux dernières journées (ou presque) avec les Mavs pour cette dixième place, OKC n’a rien lâché et c’est assez justement finalement qu’on les retrouve dans ce play-in. Le Thunder a certes profité de la débâcle des texans, mais est très loin d’avoir usurpé sa place. Autour de Shai, les lieutenants Dort, Butler, Mann ou encore Giddey se sont mis au diapason pour permettre à la franchise de jouer cette rencontre “bonus”.

A l’image d’une partie de flipper, OKC obtient une extra-ball qu’elle tentera de faire fructifier du mieux possible. Totalement décontracté tout au long de la saison, Shai&Co arriveront sur cette rencontre avec le sentiment du devoir accompli. L’objectif : jouer le coup à fond pour embellir une saison déjà réussie. Un piège pour les Pelicans qui ont tout à perdre quand les éclairs auront tout à gagner.

Les Pelicans… parlons-en ! Forcément, on attendait la franchise de la Nouvelle-Orléans un peu plus haut dans le tableau de l’Ouest. Mais il faut dire qu’ils n’ont pas été épargnés par les blessures. Zion Williamson, qui ne jouera pas ce soir, n’a été présent que sur 29 rencontres de saison régulière. Le #1 de la draft 2019 censé composer un duo avec Ingram a manqué à ces Pels. Son compère Brandon ne fait pas beaucoup mieux avec 45 matchs joués, mais ce dernier a eu le mérite de porter sa franchise vers le play-in. Minimum syndical. Du coup les Pelicans terminent 9ème et doivent passer par le play-in pour s’octroyer une place en Playoffs. De quoi se mettre en jambes ou se prendre les pieds dans le tapis… ?

Heureusement pour eux, Brandon Ingram est en mode All Star depuis le mois de février. Dans un style Kevin Durantesque le meneur de Pels est en pleine possession de ses moyens au meilleur des moments. Autour de lui, on retrouve un roster plus étoffé que celui du Thunder avec des gros noms comme CJ McCollum (que l’on avait presque oublié), Jonas Valnciunas ou encore Larry Nance Jr. Ce qui confère à NOP un statut de légitime favori dans ce match 9-10. A noter que José Alvarado, meneur remplaçant est annoncé OUT pour la rencontre de ce soir.

L’enjeu est simple : WIN OR GO HOME. Le perdant ira directement sous les tropiques et le vainqueur jouera une place en Playoffs contre les Wolves (défaits hier chez les Lakers).

Les clés du match :

Le duel Shai Gilgeous-Alexander / Brandon Ingram sera au coeur de toute l’attention sur cette rencontre.

sera au coeur de toute l’attention sur cette rencontre. Le combat dans la raquette sera primordial pour OKC qui pêche clairement dans ce secteur de jeu. Williams aura fort à faire face à Jonas Valanciunas.

sera primordial pour OKC qui pêche clairement dans ce secteur de jeu. Williams aura fort à faire face à Jonas Valanciunas. La gestion de l’enjeu ne sera pas forcément la même pour les deux équipes. Attention pour NOP à ne pas se crisper face à une formation d’OKC plus libérée.

Rendez-vous cette nuit à 3h30 pour ce match 9-10 de l’Ouest, préparez le pop-corn il va se passer des trucs à la SmoothieKing Arena !