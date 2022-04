Californie contre Louisiane, Plages et palmiers contre marécages et crocodiles, voici l’opposition qui nous attend cette nuit pour l’ultime place en Playoffs à l’Ouest ! Les Clippers devront défendre leur spot contre des Pelicans bien envieux de s’offrir une belle aventure printanière. Allez, on se fait le teasing de tout ça, let’s go !

Plus qu’une chaise pour deux équipes, attention à bien écouter la musique. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a de sacrés virtuoses qui s’affronteront ce soir… Mais pas Paul George, qui vient d’entrer en protocole COVID-19, paye ta poisse. En face, pas question pour le trio McCollum – Ingram – Valanciunas de se laisser dicter le tempo. Les deux équipes arrivent sur des dynamiques récentes forcément opposées, puisque les Voiliers ont échoué à chiper la place des Wolves, gâchant même une avance de dix points malgré la méforme surprenante du chat local. De leur côté, les Pelicans l’ont joué carnaval à la Nouvelle-Orléans face aux Spurs, en dominant globalement un match que les Texans n’ont jamais réellement semblé en mesure de gagner. La seule constante qui prime, au-delà de la forme des uns et des autres, c’est que le perdant est en vacances. Alors s’il faut bien sûr prendre ce contexte pré-match en compte, il ne faut pas trop en tenir rigueur non plus car on efface toutes les ardoises avant le coup d’envoi de ce soir.

Et offensivement, comme vous l’avez sans doute compris, les deux équipes possèdent des ressources. Avec l’absence de Paul George, les Clippers devront encore se reposer sur Reggie Jackson, qui s’est transformé en franchise player par intérim cette saison en l’absence des deux stars que sont PG et Kawhi. On note aussi les apports non négligeables de Marcus « balayette » Morris et Luke Kennard qui est, on le rappelle, le shooteur le plus adroit de la ligue à 3-points (incertain cependant ce soir). Ça fait quelques atouts certes, néanmoins un peu beaucoup concentrés sur les lignes extérieures. Dans la peinture, il y aura… Ivica Zubac, correct mais pas opti. D’autant plus qu’en face, le trio de feu issu des marécages est complémentaire tant sur les postes que sur les compétences. Vous voulez du shoot compliqué, à des moments fleuves du match ? On appelle C.J.. Des drives avec finition au cercle, du floater, du tear drop, c’est pour Brandon. Et puis du nettoyage d’arceau, du travail au poste bas, et même une petite papatte sympa en mid-range ? Ça tombe bien, Jonas est là. Ça fait beaucoup de secteurs contrôlés offensivement par Orléans 2.0, sans compter tous les lieutenants également capables d’apporter leur pierre à l’édifice : Josh Hart, Herbert Jones, Devonte’ Graham… Bref, il faudra des yeux californiens de tous les côtés pour contrer les mises en place de jeu des Pels…

… Et la défense justement, on y vient. Les hommes de Ty Lue ont su montrer des choses sympathiques en régulière, et il est toujours possible de compter sur des gars comme Nico Batum pour prendre en garde un gros bonnet adverse sur une période donnée. Néanmoins, à l’instar du match contre les Wolves, attention à Valanciunas qui pourrait – s’il confirme sa bonne forme d’hier – faire la fête à notre bon Ivica. Attention sur les picks à ne pas laisser trop d’espace en drive, à ne pas non plus flotter trop puisque ça flair et ça pop plutôt pas mal en face. Pour Willie Green, la principale question du soir aurait dû résider autour de Paul George et de sa capacité ou non à prendre feu, mais le garçon n’est pas là. Il faudra donc faire attention et ajuster défensivement en fonction des temps forts adverses mais ça, vous nous direz, c’est le travail d’un coach.

Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour entrer dans ce dernier match de play-in de l’Ouest. Décollage à 4h cette nuit alors préparez le café, on a l’habitude de vous le dire mais c’est bien évidemment du must see !