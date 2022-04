Cleveland reçoit Atlanta cette nuit à 1h30 pour la petite finale de ce play-in tournament 2022. À la clef, le spot 8 de l’Est et une série contre le Heat. L’idée est donc de savoir qui partira en vacances dès demain matin, et qui attendra le premier tour des Playoffs avant de faire ses bagages.

À l’issue de la saison régulière, les Cavaliers ont terminé à la huitième de la Conférence Est, avec une petite victoire de plus sur les Hawks neuvièmes. La troupe de J.B. Bickerstaff s’est inclinée dans la dignité à Brooklyn et possède cette nuit l’avantage du terrain pour ce Game 3 du play-in. Dans un match si important, avoir les fans de son côté et jouer sur son parquet, c’est toujours bon à prendre. Alors que les Cavs sont dans une mauvaise dynamique depuis la fin de la saison, plus question de regarder en arrière. Ils doivent gagner et pour ça, bien entrer dans le match dès le début. C’est ce qui leur a fait défaut contre la troupe de Steve Nash mardi dernier où ils ont pris un 40-20 dans le premier quart-temps. Un retard qu’ils n’ont jamais réussi à rattraper, bien qu’ils aient remporté les trois derniers quart-temps. L’enjeu sera donc de démarrer fort, avec un Darius Garland qui devra réitérer sa grosse prestation (34 pions face aux Nets). Evan Mobley s’était lui aussi bien montré à l’intérieur (19 points à 9 sur 13 au tir) mais un coup de pouce de son pote Jarrett Allen serait quand même le bienvenu en vue d’affronter les Hawks, notamment en défense. Et devinez quoi, le pivot à la coupe afro tentera bien le coup d’après les dernières news !

Major return: Cavaliers All-Star Jarrett Allen (fractured finger) will play tonight vs. Hawks in elimination Play-In Tournament game, barring setback in warmups, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2022

De l’autre côté, on a des Hawks qui viennent de s’imposer facilement contre les Hornets 132-103. Trae Young a vendangé mais s’est quand même fait plaisir avec 24 points, et a festoyé ses coéquipiers en leur délivrant onze passes décisives. Le scoring à Atlanta, ça se partage, les cinq starters ont tous mis au moins 13 pions, et le banc a beaucoup assuré derrière eux. La densité de l’effectif de Nate McMillan sera un avantage sur lequel Atlanta pourra compter pour inquiéter les Cavs, avec bien sûr un Trae qui peut prendre feu à tout moment pour faire sienne cette confrontation, et envoyer la bande à Darius Garland en vacances. Clint Capela a lui aussi prouvé qu’il pouvait prendre le dessus sur une raquette adverse, alors l’intérieur des Hawks pourrait poser de gros problèmes si Jarrett Allen peine à retrouver le rythme après son absence de cinq semaines. Avec huit victoires sur les dix derniers matchs, Atlanta est sur une belle dynamique et affronte ce soir une équipe dont à l’inverse, la tendance est mauvaise. Mais le passé est le passé, et cette nuit les deux formations n’auront qu’une chose en tête : remporter ce game 3 du play-in pour prendre la direction des Playoffs 2022.

Qu’on l’aime ou pas, ce play-in nous offre des rencontres hyper excitantes. Cavaliers – Hawks, deux équipes qui ont terminé la saison régulière avec quasiment le même bilan, et qui aujourd’hui vont se battre en duel pour obtenir le ticket pour les Playoffs. La bagarre, c’est cette nuit à 1h30 !