Les Pelicans ont surpris les Clippers à la Crypto.com Arena cette nuit et ils s’offrent donc un billet première classe pour les Playoffs ! Sans surprise, ils joueront les Suns au premier tour.

New Orleans et Los Angeles le savaient avant d’attaquer le dernier match du play-in, la victoire offrirait un spot vers la postseason mais pas un aller simple vers le paradis pour autant. Ces joutes printanières 2022, il faudra les disputer contre l’ogre Phoenix et son rouleau compresseur. 64 victoires en régulière, un record de franchise, un Coach Of the Year, le dernier finaliste NBA, un collectif trop bien huilé et parfaitement dirigé par un duo de stars qui se complète parfaitement, voilà la montagne qui se dresse désormais sur la route de Willie Green et des Pelicans. NOLA n’a pas la pression vu qu’ils reviennent de très loin (ils avaient attaqué la saison avec une victoire en quatorze matchs) et cette qualification en postseason, la première depuis 2018, est déjà synonyme de saison réussie dans le Bayou. Autant dire que la suite, c’est que du bonus.

Si personne n’attend un miracle de la part des copains de Brandon Ingram, cela ne les empêche pas de tenter leur chance. Et puis quoi encore ? Ils n’ont pas fait tout ce chemin pour juste tendre l’autre jour face aux Suns. Ils ont montré qu’ils avaient un sacré caractère cette nuit en résistant au comeback des Clippers et ils pourront jouer libérés face aux Cactus. Ils prennent 4-0 ? Aucun problème car c’est le résultat que tout le monde attend. La motivation parfaite pour avoir le couteau entre les dents et tenter de prendre à la gorge le favori. Par contre, il faudra sortir la masterclass tous les soirs pour défaire une équipe si bien équilibrée et si sûre de sa force. Spoiler, même sans boule de cristal, ça sent quand même bien mauvais pour les amoureux de la franchise de Louisiane. Chris Paul va d’ailleurs profiter de ce duel pour faire un coucou à son ex, sa franchise de draft pour rappel. Fun fact : c’est la première fois que CP3 croise les Pelicans en Playoffs. Quelque chose nous dit qu’il n’aura aucun mal à retrouver ses automatismes au Smoothie King Center, là où il a brillé pendant 6 ans.

Les Pelicans joueront les Suns au premier tour des Playoffs ! Beaucoup voient les piafs se faire plumer en quatre matchs par les joueurs du désert, à Brandon Ingram, C.J. McCollum et compagnie de faire mentir les pronostics.