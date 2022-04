Dans la victoire des Pelicans cette nuit face aux Clippers, on retiendra les 30 points de Brandon Ingram, mais aussi les perfs de Larry Nance Jr. et Trey Murphy III. Ces role players ont respecté à la lettre leurs rôles (lol) et ont régalé à des moments très différents, mais tout aussi importants.

Pour gagner un match de basket, il faut un minimum de collectif. Merci captain obvious pour cette info. Cependant, il est toujours bon de le rappeler et cette nuit Larry Nance Jr. et Trey Murphy III ont fait le boulot. Nance, arrivé de Portland cet hiver, a débuté les hostilités rapidement en s’installant dans la raquette des Clippers comme dans son canapé. Il est une des raisons qui ont poussé Tyronn Lue à renvoyer Ivica Zubac sur le banc. Omniprésent au rebond (dont sept offensifs), il a offert de nombreuses « deuxième chance » à son équipe en attaque tout en protégeant son propre cercle. Toujours à l’affût des bonnes occasions, le fils de la légende des Cavs a enchainé les putbacks et les tirs proches de l’arceau sous le panier de Los Angeles. Au final, Larry Nance Jr. termine en double-double avec 14 points, 16 rebonds et 4 assists. Willie Green lui a complètement trouvé son utilité cette nuit. Seul petit moment faible, les deux lancers-francs ratés dans le money time. Sans conséquence après coup, mais cela a laissé l’opportunité aux Clippers d’égaliser au pire moment de la partie. Ouf !

Autre role player en forme, le rookie Trey Murphy III qui s’est montré impressionnant de sang-froid. En 24 minutes, TM III a balancé quatre ogives du parking, avec des pourcentages très propres (à 66%) dans ce domaine. Le gamin de 21 ans, souvent laissé ouvert, a canardé en catch and shoot depuis la ligne des sept mètres, notamment dans le money time. Une menace constante pour les Clippers des deux côtés du terrain. À son jeune âge, il a littéralement bu la pression d’un match à élimination directe. En défense, il s’est battu au rebond et a fait en sorte de ne pas être une cible facile pour les vétérans qui sentent le sang d’un jeune joueur en difficulté. Willie Green l’a surtout utilisé dans le quatrième quart-temps, c’est-à-dire dans les moments chauds. Ça prouve la sérénité de ce jeune garçon et la confiance qui lui est déjà accordée. À sa manière, il a parfaitement complété le duo Ingram – McCollum, moins à l’aise de loin ce soir. Tout comme Herbert Jones, ce rookie a un bel avenir qui se dessine. À lui de saisir les opportunités.

Le projet Pelicans s’annonce prometteur. Un duo de All-Stars qui n’attend que le retour de Zion Williamson pour viser les sommets, entouré de valeureux soldats comme Larry Nance, Trey Murphy, Jose Alvarado ou encore Herb Jones. Les Clippers en ont fait l’expérience cette nuit et ont pu constater les dégâts. Et dire que Zion n’est pas encore là…