En s’inclinant face aux Pelicans cette nuit, les Clippers ont rejoint leurs voisins les Lakers en vacances. Aucune équipe de Los Angeles ne sera donc en Playoffs cette année, et ça c’est quand même assez drôle quand on se souvient de la hype entourant la bataille de L.A. au moment de l’arrivée de Kawhi Leonard, Paul George et Anthony Davis en ville.

Été 2019. AD rejoint LeBron James aux Lakers pour former un duo XXL censé remettre la mythique franchise californienne au sommet. Dans le même temps, les Clippers font un énorme coup double en récupérant PG-13 et Kawhi, bien décidés à prendre le pouvoir à Los Angeles. La bataille de L.A. est née et tout le monde ne pense qu’à une seule chose : une future finale de conférence qui met la Cité des Anges en ébullition. « Le Staples Center est le grand gagnant de l’été » avait même déclaré le King à l’époque.

Disons que beaucoup de choses ont changé depuis, et pas seulement le nom de la salle des Los Angeles.

Parce que oui, quasiment trois ans plus tard, les Lakers et les Clippers se retrouvent en vacances avant même le début des Playoffs. Cette phrase est incroyable mais elle est bien réelle. Résultat, la Battle of L.A. qu’on attend toujours sur les parquets se déroulera finalement sur les plages de Santa Monica. Et on se demande si on aura droit un jour à un affrontement entre les deux teams d’Hollywood en Playoffs. En 2020, LeBron et Cie étaient arrivés au bout mais les Clippers avaient choke bien comme il faut dans la bulle de Mickey. En 2021, les Clips ont réalisé un superbe parcours en Playoffs mais les Lakers sont tombés dès le premier tour face aux Suns, perturbés notamment par les blessures d’AD et LBJ. Et donc en 2022, ils regarderont tous les deux la postseason à la TV. C’est la première fois depuis 2018 qu’aucune des deux équipes de L.A. n’est en Playoffs, et seulement la deuxième depuis le début des années 2000.

Alors évidemment, on est sur deux parcours radicalement différents cette année. Les Lakers ont peut-être réalisé la pire saison de leur glorieuse histoire, eux qui sont passés de favoris pour le titre à pauvre équipe incapable d’accrocher le play-in tournament. Un fail monumental sur lequel on ne reviendra pas en détail ici car on en a déjà beaucoup parlé, mais surtout un fail qui restera dans les mémoires. Concernant les Clippers, c’est tout l’inverse. Ils ont été privés pendant une bonne partie de la saison de Kawhi Leonard (out toute l’année) et Paul George (51 matchs manqués), mais ont tout de même réussi à intégrer le Top 8 de l’Ouest avec un bilan tout juste positif (42 victoires – 40 défaites). Une saison très honorable donc au vu des circonstances défavorables, car beaucoup d’équipes auraient tout simplement fait une croix sur cette campagne. Malheureusement pour les Clips, elle vient de se terminer par une défaite difficile à avaler aux portes des Playoffs, eux qui ont vu Paul George attraper le COVID au pire des moments. Pas de bol. Bref, entre honte pour les Lakers et déception pour les Clippers, la Cité des Anges se retrouve aujourd’hui privée de balle orange et devra trouver une autre activité pour se divertir dans les prochaines semaines.

Il y a trois ans, Los Angeles était au centre de toutes les attentions, encore plus que d’habitude. On parlait même de la capitale du basket. Aujourd’hui, la ville californienne est tout simplement rayée de la carte des Playoffs. Et ça, on n’a quand même pas l’habitude.