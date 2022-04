Pour la deuxième fois seulement en une décennie, les Clippers ne participeront pas aux Playoffs NBA. La bande à Tyronn Lue – privée notamment de Paul George – est tombée les armes à la main face aux Pelicans cette nuit et devra donc regarder la postseason à la TV. Tout ça pour mieux rebondir l’année prochaine ?

Un match à l’image de leur saison. Voilà comment on pourrait résumer en une phrase cette dernière rencontre des Clips face aux Pels. Privés de Kawhi Leonard et d’un Paul George covidé au pire moment, les Angelinos ont tout donné pour tenter d’arracher la win malgré les circonstances défavorables. Ils ont réalisé un gros comeback comme si souvent cette saison. Tyronn Lue s’est encore une fois brillamment ajusté pour permettre à son équipe d’être la plus compétitive possible. Mais au final, ils sont donc tombés les armes à la main 105-101 contre Brandon Ingram et Cie, voyant ainsi les Playoffs s’envoler après une saison très honorable à 42 victoires pour 40 défaites. Forcément, la déception est de mise aujourd’hui. Car quand vous terminez huitièmes de l’Ouest et que vous manquez deux occasions (à Minnesota d’abord et donc cette nuit contre la Nouvelle-Orléans) pour valider votre ticket pour la postseason, y’a de quoi avoir des regrets. Une qualification en Playoffs aurait en quelque sorte été une belle récompense pour un groupe qui n’a jamais rien lâché du début à la fin cette année. Pour autant, on ne va pas se mentir, cette campagne 2021-22 a souvent ressemblé à une campagne de transition étant donné la situation entourant Kawhi Leonard. Et on a déjà les yeux tournés vers l’avenir du côté de la Cité des Anges aujourd’hui.

Nicolas Batum l’a dit, « il y a une énorme saison qui attend les Clippers l’année prochaine ». Une énorme saison avec un seul et même objectif : le titre NBA. Kawhi sera de retour avec le couteau entre les dents, Paul George sera à ses côtés pour guider tout le monde, le groupe est construit pour gagner maintenant et a même été renforcé au cours de la saison, et l’équipe de Ty Lue se connaît par cœur. Donc oui, c’est surtout l’an prochain qu’on va attendre les Clips. Le très beau parcours de l’année dernière avec une première finale de conf’ à la clé était forcément une étape importante pour la franchise californienne mais il devra laisser place à une première participation en Finales NBA en juin 2023. Tout autre résultat serait considéré comme un échec. Alors évidemment, y’aura comme toujours de la concurrence à l’Ouest mais le championship project de Steve Ballmer arrive à maturité, reste plus qu’à faire le boulot sur les parquets. Alors rendez-vous en octobre, au complet et avec la bave aux lèvres.

La belle saison des Clippers se termine sur une grosse déception mais à un moment donné, quand vous êtes privés de vos deux meilleurs joueurs, ça devient compliqué. Cette campagne 2021-22 a tout de même montré à quel point le groupe de Ty Lue était solide collectivement, et les bases sont clairement posées pour faire un énorme run l’année prochaine quand tout le monde sera en bonne santé.