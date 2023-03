Paul George est revenu sur son statut au sein des Clippers. La star des Voiliers estime que malgré son niveau, prendre systématiquement la gonfle ne l’aidera pas à gagner un titre NBA. Sage introspection de soi ou délégation des responsabilités à Kawhi Leonard ?

Il y’a quelques semaines, Paul George a participé à son huitième All-Star Game. Son palmarès individuel impressionnant le classe dans le gratin de la NBA… mais pas selon le principal intéressé, qui relativise quant à son rôle chez les Clippers. La star des Voiliers s’est ainsi confiée il y a quelques jours sur son rôle à Los Angeles dans le podcast The Old Man and The Three, animé par JJ Redick. Il estime donc ne pas être le « numéro un » de l’équipe.

“Après plusieurs années en NBA, après avoir subi des blessures et vu comment la ligue évoluait, je me suis dit “Mec, je peux pas faire ça tout seul”. Je dois être honnête avec moi-même. Pour gagner au plus haut niveau et aller aussi loin où je veux aller, je ne pense pas être ce mec-là. Je peux l’être, je peux scorer comme les meilleurs, je peux prendre le match en main comme les meilleurs. Mais je ne pense pas que ça fasse partie de mon jeu si je veux gagner un titre. Je ne pense pas que c’est ma place. C’est ce que j’ai compris.” – Paul George

Une telle humilité dont on peut douter..? Elle donne un peu l’impression que l’ailier ne veut pas assumer les responsabilités de franchise player. Pour sa défense, Paul George joue avec l’un des meilleurs two-way players de la NBA. Ce dernier, répondant au doux nom de Kawhi Leonard, est en grande partie responsable du succès des Clippers, mais aussi de leur saison mitigée. Sixièmes de l’Ouest, les hommes de Tyronn Lue n’ont pu compter sur Kawhi Leonard qu’à 37 reprises cette saison. D’où l’importance d’avoir un Paulo au top pour contrebalancer les absences du fun guy.

Partout où il est passé, PG13 n’a jamais eu besoin de superstar à ses côtés pour faire briller l’équipe : à Indiana, au début des années 2010, il formait avec Lance Stephenson, George Hill et David West une bande de gars déterminés à mettre des bâtons dans les roues à la superteam de LeBron & Cie. Paul George était alors le « numéro 1 » sans contestation. Après son départ de la campagne pour Oklahoma City, il est devenu avec Russell Westbrook le co-leader des éclairs. Et même à L.A, Playoff-P a assuré le commandement lorsque Kawhi était blessé. En 2021, il emmène les Clippers privés de The Claw jusqu’en finale de conférence.

Peut-être une simple leçon d’humilité que Paul George veut transmettre. Mais dans cette ligue, les mots n’ont pas la même portée que les actes. Avant d’aller chercher le trophée Larry O’Brien, Kawhi et sa bande vont devoir mettre les bouchées doubles s’ils veulent se qualifier en playoffs : dans cet Ouest ultra compétitif, les Clippers ne sont qu’à 4 matchs de la 13ème place.