Paul George absent pour toute la série face aux Suns ?

On se serait bien passé de ce genre de breaking news de 21h, surtout les fans des Clippers. Blessé au genou depuis le 22 mars, Paul George a loupé toute la fin de saison régulière et il est désormais annoncé absent… jusqu’à la fin du premier tour face aux Suns. Aïe.

On ne dit pas qu’ils y croyaient, mais disons qu’ils attendaient des news et pas forcément celle-là. “Ils” ce sont les fans des Clippers, et les derniers arrivés vont bientôt découvrir ce qu’être fan de la franchise de L.A. signifie une fois les Playoffs arrivés.

All-Star F Paul George is likely to miss the Clippers’ entire opening-round Western Conference playoff series against the Suns because of his sprained right knee, @wojespn reported on NBA Countdown on Sunday. — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2023



Pas forcément envie de tirer sur l’ambulance, d’autant que même sans PG le roster des Clippers parait équipé pour – au moins – inquiéter un peu les Suns, mais disons que l’absence annoncée d’un mec qui tourne à des moyennes oscillant entre 25 et 30 pions est forcément un sale bail. La chance des Clippers ? Voilà trois semaines que Tyronn Lue pianote sans son deuxième meilleur joueur et on n’assistera donc pas à une révolution dans les rotations californiennes. Pour le reste ça doit bien tirer la gueule chez les Voiliers et on les comprend.

On reste à l’affût des prochaines updates made in l’hosto, mais il y a donc fort à parier que Kawhi Leonard devra se démultiplier pour taper un exploit contre CP3, Devin Booker, KD et leurs potes. Mission impossible ? Non, mais mission très difficile.